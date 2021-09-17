От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу (фото)

На торговой площадке Alibaba появился одноместный электромобиль с пластиковым кузовом и максимальной скоростью 40 км/ч. Цена стартует со 100 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alibaba.

Электромобиль с четырьмя колесами, парой дверей, фарами головного света и одноместным салоном доступен для заказа через интернет на одном из крупнейших сайтов онлайн-покупок. У машины незатейливое название Q2, а производителем указана компания Wuxi Sinotech Vehicle.

Длина электрического Q2 – всего 2133 мм, а снаряженная масса, как у мотоцикла, – 230 кг. Несмотря на скромные габариты и почти игрушечный вес, электрокар оснащен стеклоочистителем, дисковыми тормозами, зеркалами заднего вида и даже легкосплавными дисками с 10-дюймовыми шинами.

На задней оси машины установлен 1,3-сильный электромотор. Он способен разогнать компактный электромобиль до максимальной скорости в 40 км/ч. С максимальной скоростью компактный ситикар способен проехать около 60 км.



Цена машины варьируется в диапазоне от 100 до 4000 долларов. Ценник сильно зависит от страны, в которой находится покупатель. На итоговую сумму влияет цена доставки до конечного потребителя, а также государственные преференции на покупку электротранспорта в стране получателя.