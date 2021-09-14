Зеленский пригласил американских бизнесменов «стать частью процесса трансформации Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями бизнеса Соединенных Штатов и пригласил их «стать частью процесса трансформации Украины».

Об этом сообщает Офис президента.

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«Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины», — заявил Зеленский

Он сообщил, что Украина разработала амбициозный план изменений в государстве.

«Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам провести трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана», — подчеркнул президент.

Кроме того, во время встречи Зеленский ознакомил инвесторов с ситуацией по безопасности на Донбассе и вызовами в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток-2».

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН.