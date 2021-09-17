Google покупает офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов

Корпорация Google заявила, что покупает офисное здание на Манхэттене (Нью-Йорк, США) за 2,1 млрд долл. Эта сделка стала самой дорогой продажей одного офисного здания в США с начала пандемии.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным компании Real Capital Analytics, сделка также является одной из самых дорогих в истории США.
«Сделка является одним из наиболее четких сигналов растущего интереса крупных технологических компаний к офисным помещениям, даже несмотря на то, что они предпочитают удаленную работу из-за пандемии», — пишет газета.
«Покупка Google здания площадью более 120 тысяч квадратных метров указывает на то, что опасения относительно смерти офисного формата недвижимости преувеличены», — добавляет издание.
Отмечается, что здание в Вест-Сайде на Манхэттене будет построено в 2023 году, продавцами выступили 2 канадские компании.
Газета напоминает, что в последние годы Google расширяет свои офисы в Нью-Йорке: в городе сейчас работают около 12 тыс сотрудников, это наибольшее количество работников компании за пределами Калифорнии.
При этом, покупка нового офиса укрепила статус Google как одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости на Манхэттене.
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