Вкладчикам банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет, следует актуализировать свои данные — ФГВФЛ

Вкладчикам банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет, следует актуализировать свои данные в Фонде гарантирования вкладов.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
«В связи со вступлением в силу изменений в Положение о порядке возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств по вкладам, Фонд проводит актуализацию данных вкладчиков банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет», — сказано в сообщении.
Актуализировать свои данные в Фонде необходимо тем вкладчикам, которые еще не получили гарантированную сумму возмещения по вкладам в таких банках.
Для этого вкладчикам (представителям вкладчика или наследникам) вышеупомянутых банков необходимо обратиться в Фонд и предоставить следующие документы:
1. Подписанное вкладчиком (представителем вкладчика или наследником) заявление о выплате гарантированной суммы возмещения или заявление о внесении изменений реквизитов для выплаты гарантированной суммы возмещения. Заявление должно содержать следующие обязательные реквизиты:
2. Заверенную личной подписью вкладчика (представителя вкладчика или наследника) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность вкладчика (представителя или наследника), с информацией, содержащей: имя, отчество, серию, номер, наименование или код органа, выдавшего документ, дату выдачи.
3. Копию документа, выданного контролирующим органом, удостоверяющего регистрацию вкладчика (представителя вкладчика или наследника) в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов (идентификационный код).
Кроме этого, к вышеупомянутым документам необходимо приложить:
По результатам рассмотрения индивидуального обращения вкладчика Фонд персонально информирует заявителя, направляя письменный ответ на адрес указанный в обращении.
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