Вкладчикам банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет, следует актуализировать свои данные — ФГВФЛ

Вкладчикам банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет, следует актуализировать свои данные в Фонде гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«В связи со вступлением в силу изменений в Положение о порядке возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств по вкладам, Фонд проводит актуализацию данных вкладчиков банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет», — сказано в сообщении.

Актуализировать свои данные в Фонде необходимо тем вкладчикам, которые еще не получили гарантированную сумму возмещения по вкладам в таких банках.

Для этого вкладчикам (представителям вкладчика или наследникам) вышеупомянутых банков необходимо обратиться в Фонд и предоставить следующие документы:

1. Подписанное вкладчиком (представителем вкладчика или наследником) заявление о выплате гарантированной суммы возмещения или заявление о внесении изменений реквизитов для выплаты гарантированной суммы возмещения. Заявление должно содержать следующие обязательные реквизиты:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

место жительства заявителя или контактный адрес для переписки.

2. Заверенную личной подписью вкладчика (представителя вкладчика или наследника) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность вкладчика (представителя или наследника), с информацией, содержащей: имя, отчество, серию, номер, наименование или код органа, выдавшего документ, дату выдачи.

3. Копию документа, выданного контролирующим органом, удостоверяющего регистрацию вкладчика (представителя вкладчика или наследника) в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов (идентификационный код).

Кроме этого, к вышеупомянутым документам необходимо приложить:

в случае обращения в Фонд представителя вкладчика или представителя наследника вкладчика — нотариально заверенную копию доверенности;

в случае обращения в Фонд наследника вкладчика для получения возмещения на правах наследства — оригинал или нотариально заверенную копию документа, дающего право на получение возмещения на правах наследства (свидетельства о праве на наследство);

в случае обращения в Фонд родителей (усыновителей) или опекунов малолетнего лица, опекунов (попечителей) лица, признанного недееспособным — дополнительно к документам одного из родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего статус законного представителя лица;

в случае замены паспорта — оригинал или нотариально заверенную копию документа о замене паспорта, выданного уполномоченным органом, в котором указаны также реквизиты паспорта, который был заменен;

в случае обнаружения допущенной банком ошибки в реквизитах вкладчика при открытии банковского счета или банковского вклада — копию договора банковского счета или банковского вклада (депозита).

По результатам рассмотрения индивидуального обращения вкладчика Фонд персонально информирует заявителя, направляя письменный ответ на адрес указанный в обращении.