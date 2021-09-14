Хакеры обокрали на крупную сумму платформу криптопереводов

Неизвестные похитили с платформы криптопереводов компании pNetwork 227 аналогов биткоинов на $12,7 млн.

Как сообщает Yahoo Finance, стоимость pNetwork (PNT) в результате взлома за сутки обвалилась на 18%. «Мы с сожалением сообщаем, что злоумышленник смог использовать ошибку в нашей кодовой базе, атаковать pBTC на BSC и похитить 277 BTC (большую часть залогового обеспечения)», – сообщила компания.

В pNetwork подчеркнули, что другие ее средства сейчас в безопасности – ошибка уже обнаружена ​​и исправлена. В заявлении отмечается, что потребуется несколько дней для активации дополнительных мер безопасности, что означает более низкую скорость обработки транзакций.

Компания в своем заявлении отметила, что предложила хакеру вознаграждение в $1,5 млн за возврат украденных средств, но добавила, что «это маловероятно».