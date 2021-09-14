«Борьба» с ФЛП: что об этом думают читатели Finance.ua

На днях председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что правительство возьмется за «борьбу» с физлицами-предпринимателями.
О чем речь? Как выяснилось, сейчас некоторые работодатели в Украине придумали схему, как платить меньше налогов за своих работников – их заставляют оформляться «фопами». Таким образом из компании «увольняются» несколько десятков человек, но все они как «частники» начинают предоставлять услуги этой же компании.
По мнению Гетманцева, с этим явлением стоит бороться на законодательном уровне, ведь это «прямое уклонение от уплаты налогов».
А что об этом говорят читатели Finance.ua? Для начала стоит прояснить, почему именно происходит массовый переход наемников на ФЛП. Как отметил читатель с никнеймом Dima Lepskiy, за каждого наемного работника компаниям приходится платить налог в размере 19,5% от заработанной суммы, в то время как физлицо-предприниматель оплачивает в казну государства всего 5% со своих доходов.
Основную цель “схемы ФЛП” также подробно объяснил Artem Tyshkovets. Пользователь отметил, что она создана для бизнеса, который только начинает свой путь и развитие. А упомянутые Гетманцевым предприниматели злоупотребляют этим правом, чтобы только платить меньше налогов.
Пользователь Deordieva Natalia в своем комментарии поддержала такие действия правительства и считает, что реализацию этих шагов следовало начать уже давно.
С ней соглашается другой читатель Finance.ua – Станислав Кравченко. По его мнению, будет целесообразно уравнять для всех размер налога на прибыль до 5%. Так работодатели не будут придумывать “схемы”, чтобы наемные работники обходились им дешевле.
Подавляющее большинство пользователей в обсуждении в нашем Telegram-канале утверждают, что основная проблема этого вопроса заключается в хищении бюджетных средств, а именно – налогов, которые платят работодатели. В частности, такое мнение высказали пользователи Олег Корниенко и Roman Pavliuk.
Кстати, присоединиться к обсуждению вы можете в телеграм-канале Finance_ukr. Там мы пишем о важных новостях и законодательных нововведениях, которые так или иначе повлияют на ваши кошельки! 🤫
Пользователь Igor Z считает, что для того, чтобы компании не переводили своих работники на ФЛП и добросовестно платили налоги, власти, прежде всего, необходимо изменить подход к налогообложению.
В определенной степени радикальное решение проблемы предложил и пользователь с ником aka.lex.ua. Читатель предлагает несколько решений: либо полностью ликвидировать систему ФЛП, или предложить украинцам лучшую систему налогообложения, которая была бы им более выгодна.
Стоит ли чиновникам проводить «рейды» в поисках ФЛП на предприятиях? Как можно решить этот вопрос? Не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях под новостью или в нашем телеграм-канале.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят обязать проверять легальность приобретенных телефоновВчера, 17:33 - 4833 13
Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛП7 ч. назад - 3935 8
Результаты солидарной системы: в Минфине рассказали, что ждет пенсионеров в 2022 году8 ч. назад - 991 5
Первые серийные электромобили Lyriq марки Cadillac раскупили менее чем за 20 минут (фото)16 ч. назад - 1577 5
Ищу работу: пятерка высокооплачиваемых вакансий сентябряВчера, 15:35 - 2256 5
Украинцев хотят обязать проверять легальность приобретенных телефоновВчера, 17:33 - 4833 13
Валюта и товары: что можно и что нельзя ввозить и вывoзить через границу УкраиныВчера, 19:01 - 3982
Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛП7 ч. назад - 3935 8
Две страны закрыли въезд для невакцинированных туристов из Украины7 ч. назад - 1646 1
SkyUp предлагает билеты на Мадейру туда-обратно по специальной ценеВчера, 17:21 - 1616 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 881 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 274
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1084 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 747
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 833 5