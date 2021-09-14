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«Борьба» с ФЛП: что об этом думают читатели Finance.ua

«Борьба» с ФЛП: что об этом думают читатели Finance.ua

На днях председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что правительство возьмется за «борьбу» с физлицами-предпринимателями.

О чем речь? Как выяснилось, сейчас некоторые работодатели в Украине придумали схему, как платить меньше налогов за своих работников – их заставляют оформляться «фопами». Таким образом из компании «увольняются» несколько десятков человек, но все они как «частники» начинают предоставлять услуги этой же компании.

По мнению Гетманцева, с этим явлением стоит бороться на законодательном уровне, ведь это «прямое уклонение от уплаты налогов».

А что об этом говорят читатели Finance.ua? Для начала стоит прояснить, почему именно происходит массовый переход наемников на ФЛП. Как отметил читатель с никнеймом Dima Lepskiy, за каждого наемного работника компаниям приходится платить налог в размере 19,5% от заработанной суммы, в то время как физлицо-предприниматель оплачивает в казну государства всего 5% со своих доходов.

Основную цель “схемы ФЛП” также подробно объяснил Artem Tyshkovets. Пользователь отметил, что она создана для бизнеса, который только начинает свой путь и развитие. А упомянутые Гетманцевым предприниматели злоупотребляют этим правом, чтобы только платить меньше налогов.

Пользователь Deordieva Natalia в своем комментарии поддержала такие действия правительства и считает, что реализацию этих шагов следовало начать уже давно.

С ней соглашается другой читатель Finance.ua – Станислав Кравченко. По его мнению, будет целесообразно уравнять для всех размер налога на прибыль до 5%. Так работодатели не будут придумывать “схемы”, чтобы наемные работники обходились им дешевле.

Подавляющее большинство пользователей в обсуждении в нашем Telegram-канале утверждают, что основная проблема этого вопроса заключается в хищении бюджетных средств, а именно – налогов, которые платят работодатели. В частности, такое мнение высказали пользователи Олег Корниенко и Roman Pavliuk.

Кстати, присоединиться к обсуждению вы можете в телеграм-канале Finance_ukr. Там мы пишем о важных новостях и законодательных нововведениях, которые так или иначе повлияют на ваши кошельки! 🤫


Пользователь Igor Z считает, что для того, чтобы компании не переводили своих работники на ФЛП и добросовестно платили налоги, власти, прежде всего, необходимо изменить подход к налогообложению.

В определенной степени радикальное решение проблемы предложил и пользователь с ником aka.lex.ua. Читатель предлагает несколько решений: либо полностью ликвидировать систему ФЛП, или предложить украинцам лучшую систему налогообложения, которая была бы им более выгодна.

Стоит ли чиновникам проводить «рейды» в поисках ФЛП на предприятиях? Как можно решить этот вопрос? Не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях под новостью или в нашем телеграм-канале.

По материалам Finance.UA
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