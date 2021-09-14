Универсал Банк увеличивает капитал на 1 млрд грн для поддержки monobank

Универсал Банк, на базе которого работает необанк monobank, находится в процессе увеличения уставного капитала на 1 млрд грн.
Об этом сообщил владелец банка, бизнесмен Сергей Тигипко изданию «Минфин».
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«Находимся в процессе регистрации эмиссии на 1 миллиард», – ответил банкир на вопрос о том, что Универсал Банк почти приблизился к минимальному показателю норматива адекватности капитала.
По данным НБУ, на 1 сентября текущего года значение норматива адекватности основного капитала Н3 у Универсал Банка было всего 8,16% при минимальном показателе 7%.
Председатель правления Универсал Банка Ирина Староминская уточнила, что процесс увеличения капитала находится на завершающей стадии.
Еще в начале года норматив Н3 Универсал Банка составлял 10,42%. Однако быстрые темпы потребительского кредитования со стороны monobank в первом полугодии, а также регуляция, в соответствии с которой с 1 июля такие кредиты учитываются при расчете нормативов с коэффициентом 1,25, сказались на ликвидности банка.
В июле monobank заметно сбавил темпы кредитования. На рынке потребительского кредитования осень считается «высоким сезоном», который обеспечивает банкам значительную часть годовых продаж.
В январе-июле Универсал Банк получил 2,05 млрд грн прибыли.
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