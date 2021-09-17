Планирует ли бизнес повысить зарплаты в 2022 году (инфографика)

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, планирует ли бизнес повышать зарплаты в следующем году.

Так по результатам опроса “Прогнозы бизнеса на 2022 год”, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с компанией Nestle в Украине, представители бизнеса планируют повысить заработную плату своим сотрудникам в 2022 году в среднем от 5 до 20%.

Большинство руководителей (55%) планируют повышение заработной платы на 5-10%. Еще 30% повысят заработную плату на 10-20%.

Отмечается, что также оживляются планы бизнеса по созданию новых рабочих мест. Тогда как в прошлом году 60% не планировали никаких изменений в штате, в этом году таких всего 36%. Большинство, в том числе 58%, топ-менеджеров планируют расширять штат. И только 6% бизнесов будут вынуждены сократить персонал.

32% планируют внедрение новых инвестиционных проектов в следующем году (от 20 тыс. до 400 млн долларов).

49% планируют в следующем году инвестиции в социальные инициативы, направленные на поддержку украинского общества.

Справка Finance.ua:

ранее министр финансов объяснил повышение минимальной зарплаты в 2022 году всего на 200 гривен. Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета Украины на 2022 год повышение минимальной зарплаты с 1 октября на 200 гривен до 6700 гривен. Министр финансов Сергей Марченко считает, что предложенный темп является достаточным.

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