В Украине усилят защиту прав работников

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 5266 по усилению защиты прав работников. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что предлагают депутаты.
За документ проголосовали 296 народных депутатов.
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“Реализация акта будет иметь положительное влияние на рыночную среду, поскольку ожидается увеличение количества субъектов стороны работодателей и рост количества членов уже созданных, а также их заинтересованность в процессе регулирования трудовых и социально-экономических отношений, что позволит сторонам в перспективе достигать оптимальных конструктивных решений, в т.ч. для обеспечения защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Что предусматривает документ:
Отмечается, что в законодательство включаются нормы, в частности по недопущению дискриминации в объявлениях по трудоустройству, а также предоставление права лицам, подвергшимся дискриминации, обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального и морального ущерба.
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