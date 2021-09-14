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В Украине усилят защиту прав работников

В Украине усилят защиту прав работников

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 5266 по усилению защиты прав работников. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что предлагают депутаты.

За документ проголосовали 296 народных депутатов.

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“Реализация акта будет иметь положительное влияние на рыночную среду, поскольку ожидается увеличение количества субъектов стороны работодателей и рост количества членов уже созданных, а также их заинтересованность в процессе регулирования трудовых и социально-экономических отношений, что позволит сторонам в перспективе достигать оптимальных конструктивных решений, в т.ч. для обеспечения защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Что предусматривает документ:

  • возможность заключения коллективного договора физическими лицами, использующими наемный труд, распространение действия положений отраслевого соглашения на всех работодателей отрасли;
  • установить обязанность работодателя знакомить работника с текстом коллективного договора, изменениями и дополнениями к нему, обязанность сторон обеспечить беспрепятственный доступ к тексту договора, возможность его копирования, обязанность сторон коллективного соглашения информировать о его заключении и внесении в него изменений непосредственно заинтересованных в этом субъектов;
  • установить срок действия условий коллективного договора не менее года в случае реорганизации, смены собственника юридического лица, обособленного структурного подразделения юридического лица. Коллективный договор сохраняет силу в течение всего срока проведения ликвидации работодателя;
  • привести нормы национального законодательства в соответствие с международным в части ведения переговоров на добровольной основе;
  • установить обязательство для работодателей предоставлять уведомление о запланированном массовом увольнении профсоюзному представителю;
  • усилить ответственность за нарушение порядка уведомления работодателем профсоюзов о массовом увольнении.

Отмечается, что в законодательство включаются нормы, в частности по недопущению дискриминации в объявлениях по трудоустройству, а также предоставление права лицам, подвергшимся дискриминации, обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального и морального ущерба.

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По материалам Finance.UA
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