82% украинцев заметили улучшение состояния дорог — опрос

82% опрошенных заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг».

Отмечается, что в 2020 году таких было 76%, в 2018—2019 — около 60%. В то же время 17% – противоположного мнения.

«За последний год выросло число тех, кто считает, что улучшение дорог — заслуга президента, и уменьшилась тех, кто считает, что это заслуга местной власти», — добавляют социологи.

В то же время 64% опрошенных довольны деятельностью Укравтодора, 29% – противоположного мнения.

«За последний год уровень удовлетворенности этой институцией среди украинцев вырос», — говорится в исследовании.



Инфографика: «Рейтинг»

Отмечается также, что среди сфер инфраструктуры, где в последнее время происходит модернизация, украинцы лучше всего оценили состояние дорог.

Треть увидели улучшения в сфере туристических путешествий по Украине. Улучшения в строительстве социальной инфраструктуры — 29%, в отношении безопасности на дорогах — 25%.

«При этом, что касается качества медицинского обеспечения и качества образования, респонденты значительно чаще говорили об ухудшении. Так, относительно образования негативные оценки поставили 38%, медицинского обеспечения — 46%.

Улучшения в этих сферах увидели от 16% до 20% опрошенных, отсутствие изменений — 27−28%», — говорится в исследовании.



Инфографика: «Рейтинг»

Также есть позитивный рост в качестве медицинского обеспечения. В то же время в качестве образования фиксируется незначительное ухудшение, начиная с 2020 года.

Дороги (50%) и железная дорога (42%) — инфраструктурные отрасли, которые, по мнению опрошенных, требуют самой большой поддержки государства.

По 18% считают такими отраслями почту и туризм, 13% – речные порты, 9% – аэропорты.