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Украинские банки увеличили прибыль на 40% по сравнению с кризисным 2020 годом

Украинские банки увеличили прибыль на 40% по сравнению с кризисным 2020 годом

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-августе 2021 года составила 45,592 млрд гривен. Это на 39,7% больше, чем годом ранее (32,641 млрд гривен).

Об этом сообщает НБУ.

По данным НБУ, доходы банков за январь-август 2021 года составили 172,681 млрд гривен, тогда годом ранее – 168,992 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -1,000 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 20,414 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-август 2021 года составили 127,090 млрд гривен, тогда в январе-августе прошлого года – 136,351 млрд гривен.

Напомним, прибыль украинских банков в 2020 году составила 41,296 млрд гривен, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.

Отметим, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что Национальный банк Украины доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, который начался в марте прошлого года.

По материалам РБК-Украина
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