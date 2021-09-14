По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (43,061 млн грн и 36,199 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 42), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,72-26,73 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 90 активных заявок по доллару на сумму 79,260 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7770 – 57 775
26,7400 – 20 000
26,7200 – 20 000
26,7200 – 85 000
26,7100 – 45 000
26,7100 – 40 000
26,7100 – 23 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,7100 – 30 000
26,7100 – 4 000
26,7200 – 40 000
26,7300 – 40 000
26,7300 – 30 000
26,7300 – 20 000
26,7300 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7824 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7415 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят обязать проверять легальность приобретенных телефоновВчера, 17:33 - 3549 12
Первые серийные электромобили Lyriq марки Cadillac раскупили менее чем за 20 минут (фото)12 ч. назад - 994 5
Ищу работу: пятерка высокооплачиваемых вакансий сентябряВчера, 15:35 - 1810 4
В Киеве за трафиком на дорогах будут следить камеры с искусственным интеллектомПозавчера, 23:16 - 639 4
Результаты солидарной системы: в Минфине рассказали, что ждет пенсионеров в 2022 году4 ч. назад - 523 3
Украинцев хотят обязать проверять легальность приобретенных телефоновВчера, 17:33 - 3549 12
Валюта и товары: что можно и что нельзя ввозить и вывoзить через границу УкраиныВчера, 19:01 - 2938
Круг лиц, имеющих право на налоговую амнистию, расширятВчера, 13:00 - 2463
Ищу работу: пятерка высокооплачиваемых вакансий сентябряВчера, 15:35 - 1810 4
Как правильно купить квартиру по переуступкеВчера, 14:02 - 1583
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 832 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 268
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1052 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 735
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 831 5