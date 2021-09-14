По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (43,061 млн грн и 36,199 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 42), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,72-26,73 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 90 активных заявок по доллару на сумму 79,260 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,7770 – 57 775

26,7400 – 20 000

26,7200 – 20 000

26,7200 – 85 000

26,7100 – 45 000

26,7100 – 40 000

26,7100 – 23 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7100 – 30 000

26,7100 – 4 000

26,7200 – 40 000

26,7300 – 40 000

26,7300 – 30 000

26,7300 – 20 000

26,7300 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7824 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7415 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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