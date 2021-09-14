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Bees Airline запускает четыре новых авиарейса

Bees Airline запускает четыре новых авиарейса

Украинский лоукостер Bees Airline этой осенью запускает четыре новых международных маршрута из аэропортов Киева (Жуляны) и Одессы, сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

Finance.ua как портал, который учит экономить на путешествиях, рассказывает, во сколько обойдутся билеты по новым направлениям.

Расписание рейсов и стоимость билетов в одну сторону:

  • Одесса – Гянджа (второй по величине город в Азербайджане, расположенный у северо-восточного подножия Малого Кавказа): по понедельникам, от 2 547 грн;
  • Одесса – Тбилиси (Грузия): каждую пятницу, от 1 724 грн;
  • Одесса – Прага (Чехия): каждый четверг и воскресенье, от 2 230 грн;
  • Киев – Шарджа (третий по величине город в ОАЭ): каждую среду и субботу по цене от 3 650 грн.

Также авиакомпания продолжит выполнение авиарейсов по направлению Одесса-Ереван (Армения) на период зимней навигации 2021-2022 гг. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам по цене от 1564 грн.

Более подробную информацию можно найти по ссылке.

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По материалам Finance.UA
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