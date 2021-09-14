Bees Airline запускает четыре новых авиарейса

Украинский лоукостер Bees Airline этой осенью запускает четыре новых международных маршрута из аэропортов Киева (Жуляны) и Одессы, сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.
Finance.ua как портал, который учит экономить на путешествиях, рассказывает, во сколько обойдутся билеты по новым направлениям.
Расписание рейсов и стоимость билетов в одну сторону:
Также авиакомпания продолжит выполнение авиарейсов по направлению Одесса-Ереван (Армения) на период зимней навигации 2021-2022 гг. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам по цене от 1564 грн.
Более подробную информацию можно найти по ссылке.
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