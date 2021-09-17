0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Электромобиль Lightyear One с солнечными панелями поступит в продажу в следующем году

Электромобиль Lightyear One с солнечными панелями поступит в продажу в следующем году

Первый электромобиль Lightyear One стоимостью $170 000 поступит в продажу уже в первом квартале 2022 года. Его главные особенности – встроенные в корпус солнечные панели и запас хода 725 км при батарее на 60 кВт/ч.

Об этом сообщает Electrek.

Голландский стартап Lightyear был основан в 2016 году командой инженеров, ранее работавших в ASML, Tesla и Ferrari. Изначально компания специализировалась на модернизации существующих электромобилей от других брендов – два года назад Lightyear даже реализовала один из своих концептов на базе седана Model 3 от Tesla. Однако позже компания переключилась на создание собственных продуктов и показала концепт-кар One.

Прототип Lightyear One был представлен в конце 2019 года. Тогда же компания заявила, что на одной зарядке электромобиль сможет проехать не менее 725 км, а в ходе недавних испытаний доказала это – первая модель преодолела 710 км. Электрокар ездил по кругу на треке в течение 10 часов, останавливаясь только для замены водителей. Аккумуляторный блок на 60 кВт/ч вместе с запатентованными солнечными панелями позволил сохранить среднюю скорость на уровне 85 км/ч.


Фото: Драйв

Этим летом стартап также объявил о крупной сделке с финской компанией Valmet Automotive-последняя предоставит Lightyear производственные мощности своего завода в Финляндии. Эта сделка впервые подтвердила серьезность намерений стартапа – ранее у Lightyear не было площадки для выпуска электромобилей.

Первые прототипы Lightyear One должны сойти с конвейера в начале 2022 года, а серийное производство будет налажено уже в конце второго квартала.


Фото: Драйв

Серия успешных испытаний привлекла к стартапу Lightyear внимание крупных инвесторов. Страховая корпорация DELA выделила голландской компании $62 млн.

Поддержка со стороны DELA довела общую сумму привлеченного капитала Lightyear до $110 млн. Это сравнительно небольшая сумма для автомобильного сектора, но ее должно хватить для выпуска ограниченной партии электромобилей премиум-сегмента.

Разработчик не рассчитывает на поставки уровня Volkswagen, Ford или Tesla. За первый год производства Lightyear собирается реализовать 100 автомобилей, которые принесут автопроизводителю около $17 млн.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.