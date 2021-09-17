Электромобиль Lightyear One с солнечными панелями поступит в продажу в следующем году

Первый электромобиль Lightyear One стоимостью $170 000 поступит в продажу уже в первом квартале 2022 года. Его главные особенности – встроенные в корпус солнечные панели и запас хода 725 км при батарее на 60 кВт/ч.
Об этом сообщает Electrek.
Голландский стартап Lightyear был основан в 2016 году командой инженеров, ранее работавших в ASML, Tesla и Ferrari. Изначально компания специализировалась на модернизации существующих электромобилей от других брендов – два года назад Lightyear даже реализовала один из своих концептов на базе седана Model 3 от Tesla. Однако позже компания переключилась на создание собственных продуктов и показала концепт-кар One.
Прототип Lightyear One был представлен в конце 2019 года. Тогда же компания заявила, что на одной зарядке электромобиль сможет проехать не менее 725 км, а в ходе недавних испытаний доказала это – первая модель преодолела 710 км. Электрокар ездил по кругу на треке в течение 10 часов, останавливаясь только для замены водителей. Аккумуляторный блок на 60 кВт/ч вместе с запатентованными солнечными панелями позволил сохранить среднюю скорость на уровне 85 км/ч.
Фото: Драйв
Этим летом стартап также объявил о крупной сделке с финской компанией Valmet Automotive-последняя предоставит Lightyear производственные мощности своего завода в Финляндии. Эта сделка впервые подтвердила серьезность намерений стартапа – ранее у Lightyear не было площадки для выпуска электромобилей.
Первые прототипы Lightyear One должны сойти с конвейера в начале 2022 года, а серийное производство будет налажено уже в конце второго квартала.
Фото: Драйв
Серия успешных испытаний привлекла к стартапу Lightyear внимание крупных инвесторов. Страховая корпорация DELA выделила голландской компании $62 млн.
Поддержка со стороны DELA довела общую сумму привлеченного капитала Lightyear до $110 млн. Это сравнительно небольшая сумма для автомобильного сектора, но ее должно хватить для выпуска ограниченной партии электромобилей премиум-сегмента.
Разработчик не рассчитывает на поставки уровня Volkswagen, Ford или Tesla. За первый год производства Lightyear собирается реализовать 100 автомобилей, которые принесут автопроизводителю около $17 млн.
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