Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогом

Украине пора покончить с практикой, когда государство содержат беднейшие слои населения, отдавая часть и без того скудного дохода. Нужен другой принцип налогообложения: бедные платят меньше, богатые — больше.
Об этом в интервью «Фактам» заявила председатель комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
Депутат настаивает, что Украине нужно уменьшение налогов для беднейших, и для этого готовится новый закон.
«В европейской практике это называется создание прогрессивного налогообложения, когда, чем больше человек получает, тем больше платит процент. Вместо этого мы имеем регрессивную шкалу налогообложения: бедные слои населения платят наибольший процент налогов от своего дохода», — объяснила парламентарий.
В идеале повышенный налог для богатых должен затем распределяться среди бедных, по примеру того, как это делается в Европе и США.
«Там есть традиции, когда богатые делятся деньгами с бедными в виде налогов, через государственный бюджет. В Украине такого нет», – объяснила глава комитета Рады.
Новый закон о налогах должен подвести черту под дискуссиями о бедности и выживании на прожиточный минимум.
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