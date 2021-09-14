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Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогом

Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогом

Украине пора покончить с практикой, когда государство содержат беднейшие слои населения, отдавая часть и без того скудного дохода. Нужен другой принцип налогообложения: бедные платят меньше, богатые — больше.

Об этом в интервью «Фактам» заявила председатель комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Депутат настаивает, что Украине нужно уменьшение налогов для беднейших, и для этого готовится новый закон.

«В европейской практике это называется создание прогрессивного налогообложения, когда, чем больше человек получает, тем больше платит процент. Вместо этого мы имеем регрессивную шкалу налогообложения: бедные слои населения платят наибольший процент налогов от своего дохода», — объяснила парламентарий.

В идеале повышенный налог для богатых должен затем распределяться среди бедных, по примеру того, как это делается в Европе и США.

«Там есть традиции, когда богатые делятся деньгами с бедными в виде налогов, через государственный бюджет. В Украине такого нет», – объяснила глава комитета Рады.

Новый закон о налогах должен подвести черту под дискуссиями о бедности и выживании на прожиточный минимум.

Справка Finance.ua:

  • с 1 декабря прожиточный минимум возрастет с последующими изменениями в июле и декабре 2022 года;
  • Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета Украины на 2022 год повышение минимальной зарплаты с 1 октября на 200 гривен до 6700 гривен. Министр финансов Сергей Марченко считает, что предложенный темп является достаточным;
  • прожиточный минимум в Украине формируется на основе подсчета того, сколько нужно человеку, чтобы выжить. Однако сейчас показатель в украинском бюджете занижен вдвое.

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По материалам Факты и комментарии
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