В Украине ожидают миссию инвесторов из США с потенциалом более $3 млрд

В течение сентября-августа 2021 года было начато формирование американо-украинской платформы для развития альтернативных источников энергии в Украине. Соответствующие переговоры уже ведутся с несколькими американскими корпорациями и европейскими фондами.

Об этом заявил народный депутат Вадим Ивченко, участвовавший в переговорах в США, в интервью интернет-сайту Телеграф.

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«Речь идет, в частности, о проектах по развитию производства биометана, биогаза. Я уже не говорю о производстве биоэтанола. Есть компании, которые готовы инвестировать сюда свои средства. Общая сумма возможных капиталовложений — более $ 3 млрд», — подсчитывает совокупный инвестиционный потенциал проектов Вадим Ивченко.

По словам народного депутата, сейчас прорабатываются возможности приезда большой миссии инвесторов в Украину.

В частности, есть американские фонды, лондонские частные финансовые учреждения, которые готовы проинвестировать как свои проекты, так и те, что есть в наличии у украинских бизнесменов, как то: Международная финансовая корпорация (IFC).

«Мы ставим перед собой задачу организовать приезд этой миссии и провести соответствующие мероприятия. Такой приезд точно предоставит возможность найти новых партнеров для обеих сторон», — уверен Вадим Ивченко.

По словам депутата, наиболее перспективное направление — альтернативная энергетика.

«Сейчас мы создаем американо-украинскую платформу для развития альтернативных источников энергии. Например, один из упомянутых мной фондов уже строит 10 биомассовых заводов в Болгарии. Я их пригласил в Украину, и в случае позитивных переговоров вполне возможно, что подобные проекты появятся и у нас», — прогнозирует Ивченко.

Народный депутат считает, что с помощью производства биометана вполне реально вдвое уменьшить импорт газа из России.

Кроме альтернативной энергетики, речь идет также о перспективных проектах инноваций в сельском хозяйстве — в частности, повышение урожайности и снижение выбросов углерода в воздух через внедрение модели углеродного земледелия, презентация которой состоялась в начале сентября в Украине.

Среди основных предпосылок, которые необходимы для реализации упомянутых проектов, народный депутат отметил долгосрочную стабильность и предсказуемость налоговой системы.

«Вопрос в выполнении обязательств, которые страна берет на себя, и в стабильности законодательной и налоговой системы. На годы. Тогда будет предсказуемость и тогда, конечно, потребуются определенные люди, которые будут помогать заводить эти инвестиции в Украину», — уверен народный депутат Вадим Ивченко.