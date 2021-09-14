В этом году в Киеве не будет жеткого локдауна — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся в этом году избежать жесткого локдауна.

Об этом Кличко рассказал в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV.

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По его словам, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом растет, а Киев является городом с наибольшей концентрацией людей, городская власть с оптимизмом смотрит на ситуацию.

«Киев на сегодня является лидером по вакцинации в Украине. По состоянию на сегодня вакцинировано уже более 1,6 млн человек. Половина из них – более 800 тыс. – привиты двумя дозами препарата против коронавируса», – рассказал Кличко.

Городской голова заверил, что Киев готов к борьбе с коронавирусом.

«На данный момент в столице оснащено более 4,5 тыс. коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов искусственной вентиляции легких», – отметил городской голова.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как украинцам избежать локдауна.