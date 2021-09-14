АМКУ оштрафовал две компании на 1,12 миллиона гривен за сговор на торгах

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму 1 123 984 грн компании ООО «Спектрум Девелопмент» и ООО «БК «Вестстрой Плюс» за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что комитет изобличил сговор на открытых торгах, проводимых управлением строительства, архитектуры и землепользования Святошинской районной государственной администрации в городе Киеве с целью организации реконструкции помещений для возобновления работы дошкольного учебного заведения №497.

Также был раскрыт сговор на торгах, заказчиком которых было коммунальное предприятие исполнительного органа Киевской городской государственной администрации – «Киевтеплоэнерго» на закупку для восстановления асфальтобетонных, ФЭМ-покрытий после устранения повреждений на тепловых сетях СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго» в Подольском районе города Киева. Общая ожидаемая стоимость торгов превышала 220 млн грн.

Несмотря на выявленные факты нарушений, предусмотренных пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», АМКУ признал действия ООО «Спектрум Девелопмент» и ООО «БК «Вестбуд Плюс» нарушением закона в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

Кроме наказания в виде штрафа, согласно Закону Украины «О публичных закупках», обе компании лишены права участия в публичных закупках на 3 года.