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АМКУ оштрафовал две компании на 1,12 миллиона гривен за сговор на торгах

АМКУ оштрафовал две компании на 1,12 миллиона гривен за сговор на торгах

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму 1 123 984 грн компании ООО «Спектрум Девелопмент» и ООО «БК «Вестстрой Плюс» за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что комитет изобличил сговор на открытых торгах, проводимых управлением строительства, архитектуры и землепользования Святошинской районной государственной администрации в городе Киеве с целью организации реконструкции помещений для возобновления работы дошкольного учебного заведения №497.

Также был раскрыт сговор на торгах, заказчиком которых было коммунальное предприятие исполнительного органа Киевской городской государственной администрации – «Киевтеплоэнерго» на закупку для восстановления асфальтобетонных, ФЭМ-покрытий после устранения повреждений на тепловых сетях СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго» в Подольском районе города Киева. Общая ожидаемая стоимость торгов превышала 220 млн грн.

Несмотря на выявленные факты нарушений, предусмотренных пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», АМКУ признал действия ООО «Спектрум Девелопмент» и ООО «БК «Вестбуд Плюс» нарушением закона в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

Кроме наказания в виде штрафа, согласно Закону Украины «О публичных закупках», обе компании лишены права участия в публичных закупках на 3 года.

По материалам Укринформ
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