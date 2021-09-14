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Увеличение бюджета на оборонку: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Увеличение бюджета на оборонку: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, первоочередное финансирование будет направлено на:

  • развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО;
  • выполнение Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы;
  • реализацию социальных гарантий военнослужащим – повышение размеров их денежного обеспечения и обеспечение жильем;
  • выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и продуктов специальной химии;
  • развитие Военно-Морских сил;
  • усиление территориальной обороны;
  • реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год.

По материалам УНН
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