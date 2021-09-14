Увеличение бюджета на оборонку: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета.
Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном сайте главы государства.
Согласно решению СНБО, первоочередное финансирование будет направлено на:
Напомним, Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год.
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