Увеличение бюджета на оборонку: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, первоочередное финансирование будет направлено на:

развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО ;

; выполнение Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы;

реализацию социальных гарантий военнослужащим – повышение размеров их денежного обеспечения и обеспечение жильем;

выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и продуктов специальной химии;

развитие Военно-Морских сил;

усиление территориальной обороны;

реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год.