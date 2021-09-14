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Две страны закрыли въезд для невакцинированных туристов из Украины

Две страны закрыли въезд для невакцинированных туристов из Украины

Латвия и Эстония (18 и 20 сентября) закрыли въезд для невакцинированных туристов из Украины. Об этом сообщила консульская служба МИД Украины. Finance.ua узнал подробности.

Причина. Из-за того, что число случаев COVID-19 в Украине превысило показатель 75 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Кому можно въезжать. Разрешен въезд без карантина и с любой целью путешественникам из Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса любыми препаратами, которые используются в стране.

С момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

Эстония. Не предъявляет специальных требований к COVID-сертификатам о вакцинации: в бумажном виде с подписью врачей и печатью больницы, или в электронном виде из приложения «Дія».

Латвия признает только электронный сертификат о вакцинации из приложения «Дія». Стандартный бумажный сертификат не подходит.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в Швейцарии ужесточают требования для въезда иностранных туристов. С понедельника, 20 сентября, путешественники, въезжающие в Швейцарию и не привитые от COVID-19 или выздоровевшие от коронавируса, должны будут предоставлять отрицательный результат тестирования.
По материалам Finance.UA
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