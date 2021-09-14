Две страны закрыли въезд для невакцинированных туристов из Украины

Латвия и Эстония (18 и 20 сентября) закрыли въезд для невакцинированных туристов из Украины. Об этом сообщила консульская служба МИД Украины. Finance.ua узнал подробности.
Причина. Из-за того, что число случаев COVID-19 в Украине превысило показатель 75 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.
Кому можно въезжать. Разрешен въезд без карантина и с любой целью путешественникам из Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса любыми препаратами, которые используются в стране.
С момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.
Эстония. Не предъявляет специальных требований к COVID-сертификатам о вакцинации: в бумажном виде с подписью врачей и печатью больницы, или в электронном виде из приложения «Дія».
Латвия признает только электронный сертификат о вакцинации из приложения «Дія». Стандартный бумажный сертификат не подходит.
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