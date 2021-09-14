Рынок земли: количество сделок приблизилось к 19 тысячам

По состоянию на 20 сентября в рамках рынка земли заключено 18 771 сделку, лидеры по количеству сделок — Полтавская и Киевская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что 5001 нотариусов подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру.

«В целом заявлений — 5620, из них согласовано 4966, в очереди на рассмотрение — 3, отказ получили 651», — говорится в сообщении.

В региональном разрезе по количеству сделок больше всего заключали в Полтавской (1669 договоров) и Киевской (1591 договор) областях.

По площади лидируют Кировоградская (8 089,3 га) и Харьковская (5 219,5 га) области.



Инфографіка: Минагрополитики

Напомним, что ранее Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2022 год. Согласно ему, на земельную реформу будет выделено 715 млн грн. На инвентаризацию 1,7 млн га сельхозземель должны предоставить 220 млн грн.