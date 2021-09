Сальвадор купил 700 Bitcoin после легализации криптовалюты

Правительство Сальвадора докупило еще 150 Bitcoin на фоне снижения курса самой популярной криптовалюты до $45 тысяч.

Об этом сообщил президент страны Наиб Букеле.

По его словам, правительство Сальвадора купило еще 150 Bitcoin и в настоящее время хранит 700 криптомонет.

В июне Сальвадор одобрил использование Bitcoin в качестве платежного средства на законодательном уровне.

We just bought the dip.



150 new coins!



El Salvador now holds 700 coins.#Bitcoin🇸🇻