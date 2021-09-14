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Сальвадор купил 700 Bitcoin после легализации криптовалюты

Сальвадор купил 700 Bitcoin после легализации криптовалюты

Правительство Сальвадора докупило еще 150 Bitcoin на фоне снижения курса самой популярной криптовалюты до $45 тысяч.

Об этом сообщил президент страны Наиб Букеле.

По его словам, правительство Сальвадора купило еще 150 Bitcoin и в настоящее время хранит 700 криптомонет.

В июне Сальвадор одобрил использование Bitcoin в качестве платежного средства на законодательном уровне.

Букеле считает, что легализация Bitcoin позволит сальвадорцам сэкономить до $400 млн, которые ежегодно тратятся на комиссионные расходы за денежные переводы в основном из США.

В прошлом году денежные переводы в Сальвадор составили почти $6 млрд, или 23% его ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире.

7 сентября Сальвадор первым в мире запустил обращение криптовалюты Bitcoin в качестве официального платежного средства.

Перед этим Сальвадор купил свои первые 400 Bitcoin, подняв курс криптовалюты выше $52 тысяч.

Однако курс Bitcoin очень нестабилен. После почти 12-процентного падения Bitcoin в день его официальной легализации Сальвадор докупил еще 150 криптомонет.

По материалам Финансовый клуб
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