Сальвадор купил 700 Bitcoin после легализации криптовалюты

Правительство Сальвадора докупило еще 150 Bitcoin на фоне снижения курса самой популярной криптовалюты до $45 тысяч.

Об этом сообщил президент страны Наиб Букеле.

По его словам, правительство Сальвадора купило еще 150 Bitcoin и в настоящее время хранит 700 криптомонет.

В июне Сальвадор одобрил использование Bitcoin в качестве платежного средства на законодательном уровне.

We just bought the dip.



150 new coins!



El Salvador now holds 700 coins.#Bitcoin🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 20, 2021

Букеле считает, что легализация Bitcoin позволит сальвадорцам сэкономить до $400 млн, которые ежегодно тратятся на комиссионные расходы за денежные переводы в основном из США.

В прошлом году денежные переводы в Сальвадор составили почти $6 млрд, или 23% его ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире.

7 сентября Сальвадор первым в мире запустил обращение криптовалюты Bitcoin в качестве официального платежного средства.

Перед этим Сальвадор купил свои первые 400 Bitcoin, подняв курс криптовалюты выше $52 тысяч.

Однако курс Bitcoin очень нестабилен. После почти 12-процентного падения Bitcoin в день его официальной легализации Сальвадор докупил еще 150 криптомонет.