Apple добавила в iOS 15 новые полезные виджеты

К релизу iOS 15 компания Apple подготовила шесть новых виджетов, которые можно установить на главном экране устройства.

Новые виджеты разработаны для фирменных приложений, часто используемых владельцами «яблочных» смартфонов.

Первый виджет позволяет вывести на домашний экран главное окно приложения «Локатор» и доступен в малом и среднем размерах. Режимы «Люди» и «Предметы» выводятся по отдельности.



Фото: 4pda.to

Виджет «Контактов» позволяет быстро связываться с избранными людьми. Причём здесь будут отображаться все данные контакта, включая адрес электронной почты. При этом пользователь может изменять имена людей в виджете.



Фото: 4pda.to

В нескольких версиях можно установить виджет для игровой среды Game Center. Предоставляется возможность продолжить игру с одноимённой функцией или получить доступ к тайтлам, в которые недавно играли друзья, с виджетом «Друзья играют». Ещё один виджет — «Сегодня» — будет держать в курсе пользователя относительно ежедневных обновлений приложений и игр в App Store.



Фото: 4pda.to

Быстро получить доступ в iOS 15 к выбранному почтовому ящику позволит виджет «Почта», а «Сон» поможет пересмотреть режим отхода ко сну с учётом качества ночного отдыха.

Помимо виджетов ещё одним нововведением в iOS 15 станет обновлённая функциональность смарт-стопок, которые будут рекомендовать виджеты приложений в подборку в соответствии с интересами пользователя. При желании эту функцию можно отключить во время редактирования смарт-стопок.



Фото: 4pda.to