Минфин сообщил, сколько выдал кредитов по программе «Доступная ипотека 7%»

Finance.ua как портал, который заботится о вашем кошельке и следит за рынком недвижимости, узнал у Минфина, сколько уже выдано кредитов по программе «Доступная ипотека 7%».

По состоянию на 20 сентября текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 838 кредитных договоров на общую сумму 714,11 млн грн, причем как на первичном (23,3%), так и вторичном (соответственно – 76,7%) рынках.

В общей сложности в уполномоченные банки поступило 1216 заявок на участие в программе на общую сумму 1054,54 млрд грн, из которых 23,8% составляет первичный рынок и 76,2% – вторичный.

В программе задействованы 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

г. Киев (33,9 %)

Киевская обл. (30,8 %)

Харьковская обл. (6,2 %)

Львовская обл. (5,8 %)

Ровенская обл. (4,0 %)

другие (19,3%)

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+3% – количества кредитов и +4% – суммы кредитов;

+3% – количества заявок и +4% от суммы заявок.

Справка Finance.ua:

Напомним, что Киев занял 8 строчку в рейтинге европейских столиц с самой дешевой недвижимостью. Средняя цена на жилье в городе составила 81 566 евро (почти 3 миллиона гривен).

Самая дешевая недвижимость, согласно рейтингу, оказалась в Кишиневе (Молдова): там в среднем жилье можно приобрести за 49 673 евро (1,56 млн гривен); за однокомнатную квартиру в центре можно арендовать за 250 евро (около 8 тысяч гривен);

вторую строчку по дешевизне заняла столица Северной Македонии Скопье (56 616 евро), а тройку лидеров замкнула столица Боснии и Герцеговины Сараево (66 064 евро).

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