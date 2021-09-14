Минфин сообщил, сколько выдал кредитов по программе «Доступная ипотека 7%»

Finance.ua как портал, который заботится о вашем кошельке и следит за рынком недвижимости, узнал у Минфина, сколько уже выдано кредитов по программе «Доступная ипотека 7%».
По состоянию на 20 сентября текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 838 кредитных договоров на общую сумму 714,11 млн грн, причем как на первичном (23,3%), так и вторичном (соответственно – 76,7%) рынках.
В общей сложности в уполномоченные банки поступило 1216 заявок на участие в программе на общую сумму 1054,54 млрд грн, из которых 23,8% составляет первичный рынок и 76,2% – вторичный.
В программе задействованы 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
+3% – количества кредитов и +4% – суммы кредитов;
+3% – количества заявок и +4% от суммы заявок.
Напомним, что Киев занял 8 строчку в рейтинге европейских столиц с самой дешевой недвижимостью. Средняя цена на жилье в городе составила 81 566 евро (почти 3 миллиона гривен).
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