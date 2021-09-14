Цена газа в Европе превысила $900 за тысячу кубометров

Российский монополист Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил только треть от предложенной транзитной мощности газопровода Ямал-Европа.

Об этом свидетельствуют данные аукционов бронирования на октябрь.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам. На газоизмерительной станции (ГИС) Суджа было предложено 9,8 млн кубометров в сутки, еще 5,2 млн кубометров в сутки — на ГИС Сохрановка. Они остались невостребованными.

Также Газпром забронировал на октябрь мощности польского участка газопровода Ямал-Европа в объеме 31,4 млн кубометров в сутки (предложено 89 млн куб. м/с), свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform.

У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров (109 млн кубометров в сутки).

В предыдущие месяцы 2021 года Газпром регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки) и никогда не заказывал дополнительную прерывистую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн кубометров в сутки).

На сентябрь ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн кубометров в сутки на ГИС Суджа, из которых были забронированы всего 650 тыс. кубометров в сутки.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций Газпрома.

В результате отказа увеличивать прокачку через Украину цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures днем достигала $912 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Цены на газ в Европе в последнее время резко выросли на фоне низкого уровня запасов газа в европейских подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается около месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 71,73%, что на 15,8 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.