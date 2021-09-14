Украина достигла значительных результатов в выполнении условий МВФ — Минфин

Украина достигла значительных результатов в выполнении условий программы МВФ Stand-by.

Об этом шла речь на встрече министра финансов Украины Сергея Марченко с и.о. заместителя министра финансов США по международным отношениям Энди Бауколом, сообщает пресс-служба Минфина.

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Во встрече также приняли участие заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, представители Министерства финансов США и Посольства США в Украине.

“Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в Украине, сотрудничество с МВФ, развитие инвестиционных проектов в Украине, реформирование государственных банков, а также двустороннее сотрудничество министерств финансов Украины и США”, – говорится в сообщении.

Марченко рассказал о приоритетах Минфина, заложенных в Государственном бюджете на 2022 год, в частности что касается сокращения дефицита бюджета до 3,5%, уменьшения государственного долга, роста минимальной заработной платы, достижения стабильного курса гривны, снижения инфляции и т.д.

“Украинская экономика продолжает восстанавливаться благодаря внутреннему спросу и благоприятным внешним условиям. Согласно прогнозу, мы ожидаем, что реальный ВВП Украины вырастет на 4,1% в 2021 году и на 3,8% – в 2022 году. Сотрудничество с Соединенными Штатами Америки является одним из наших приоритетов на пути восстановления. Оживление инвестиционной активности между нашими странами имеет решающее значение для долгосрочного экономического роста”, – отметил министр финансов Украины.

Стороны также обсудили продолжение первого пересмотра программы МВФ, который должен начаться на этой неделе.