Как Минсоцполитики планирует обеспечить надежную систему пенсионных накоплений

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и помогает быть в курсе пенсионных нововведений, узнал, как Минсоцполитики планирует обеспечивать технологическую инфраструктуру для надежной и прозрачной работы системы пенсионных накоплений.

Введение общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения планируется с 2023 года.

Как указывают в министерстве, для того, чтобы это стало возможным, необходимо построить технологическую инфраструктуру, которая:

будет удобной, доступной и прозрачной для человека,

обеспечит ему право выбора и замены учреждения, в котором человек хочет накапливать средства на старость,

предоставит возможности контроля собственных пенсионных накоплений в режиме 24/7,

будет надежно хранить информацию о пенсионных накоплениях человека,

обеспечит защищенный обмен информацией между всеми учреждениями, которые касаются формирования пенсионных накоплений,

предоставит государству возможность контроля движения средств и информации на всех ключевых этапах для защиты прав людей на их пенсионные накопления.

Она создается в рамках Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС). Использование ЕИССС для администрирования системы обязательных пенсионных накоплений было предусмотрено Стратегией цифровой трансформации социальной сферы, которая по инициативе Минсоцполитики была принята Кабинетом Министров почти год назад.

Сейчас эта стратегия воплощается в жизнь. Недавно Минсоцполитики вместе с Министерством цифровой трансформации успешно завершили пилотный проект, в результате которого созданы все основные составляющие ЕИССС, и теперь они внедряются в промышленную эксплуатацию.

Что даст Единый социальный реестр (ЕСР). Реестр сконцентрирует в себе всю «пенсионную историю» человека: информацию и документы о формировании его пенсии в солидарной и обязательной накопительной пенсионных системах.

Здесь будет содержаться информация обо всех видах социальной поддержки, которые предоставляются человеку, или на которые он имеет право – субсидии, пособия, льготы и пр.

Как это будет действовать:

Человек сможет с помощью специального портала или платформы в любой момент выбрать себе пенсионный фонд для накоплений, изменить его, и его выбор сразу отобразится в ЕСР .

Через личный кабинет в ЕСР человек в любой момент сможет увидеть состояние, объем своих пенсионных накоплений, уплаченные взносы, полученный инвестиционный доход, произведенные выплаты и т.д.

Также можно будет спланировать свое пенсионное будущее, поскольку в одном месте будет видеть и перспективы своей солидарной пенсии, и накопительной.

Контроль. Движение средств и информации об обязательных пенсионных накоплениях людей будет контролироваться на базе ЕСР разными органами государственной власти и учреждениями на каждом ключевом этапе. Автоматическое сравнение данных с ЕСР и соответствующих данных контролирующего органа или учреждения будет своеобразным организационным блокчейном.

Справка Finance.ua:

с 2022 года при выходе на пенсию в 60 лет женщинам будет устанавливаться повышение к пенсии. Finance.ua как портал, знающий все о пенсиях в Украине, узнал о размере повышения для женщин в следующем году.

для лиц старше 70 лет при наличии длительного стажа (у мужчин – 35 лет, а у женщин – 30 лет) минимальная пенсионная выплата с октября 2022 года составит 3000 грн.

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