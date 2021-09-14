Как Минсоцполитики планирует обеспечить надежную систему пенсионных накоплений

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и помогает быть в курсе пенсионных нововведений, узнал, как Минсоцполитики планирует обеспечивать технологическую инфраструктуру для надежной и прозрачной работы системы пенсионных накоплений.
Введение общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения планируется с 2023 года.
Как указывают в министерстве, для того, чтобы это стало возможным, необходимо построить технологическую инфраструктуру, которая:
Она создается в рамках Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС). Использование ЕИССС для администрирования системы обязательных пенсионных накоплений было предусмотрено Стратегией цифровой трансформации социальной сферы, которая по инициативе Минсоцполитики была принята Кабинетом Министров почти год назад.
Сейчас эта стратегия воплощается в жизнь. Недавно Минсоцполитики вместе с Министерством цифровой трансформации успешно завершили пилотный проект, в результате которого созданы все основные составляющие ЕИССС, и теперь они внедряются в промышленную эксплуатацию.
Что даст Единый социальный реестр (ЕСР). Реестр сконцентрирует в себе всю «пенсионную историю» человека: информацию и документы о формировании его пенсии в солидарной и обязательной накопительной пенсионных системах.
Как это будет действовать:
Контроль. Движение средств и информации об обязательных пенсионных накоплениях людей будет контролироваться на базе ЕСР разными органами государственной власти и учреждениями на каждом ключевом этапе. Автоматическое сравнение данных с ЕСР и соответствующих данных контролирующего органа или учреждения будет своеобразным организационным блокчейном.
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