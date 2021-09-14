Ищу работу: пятерка высокооплачиваемых вакансий сентября

В разгар осеннего бизнес-сезона работодатели приглашают на работу сотрудников – специалистов своего дела и готовы предложить им не только высокое материальное вознаграждение, но и интересные «плюшки».

Finance.ua как портал, который знает о последних событиях на рынке труда, собрал для вас пятерку высокооплачиваемых вакансий и рассказывает, чего работодатели ожидают от кандидатов и предлагают им.

Операционный директор (Днепр). Управляющая компания национального холдинга в поиске специалиста для нового проекта. Пожелания к кандидатам: опыт работы на аналогичной должности с реальными примерами достижений; навыки разработки и внедрения программ для повышения эффективности деятельности; знание бизнес-процессов, опыт управления ключевыми блоками и т.д.

Компания предлагает: зарплату – 280 000 грн; участие в разработке стратегии деятельности компании; участие в построении профессиональной и сплоченной команды совместно с владельцем бизнеса.

Python Team Lead – Big Data/Scraping (Product) (Киев). IT-компании нужен специалист, который заинтересован в построении микросервисной архитектуры. Для работодателя важно, чтобы кандидаты имели: 3+ лет опыта разработки на Python с использованием одного из современных фреймворков; 1+ лет опыта Team Lead; опыт в разработке микросервисной архитектуры; опыт работы с базами данных; а также хотели развиваться, были ответственными и настроенными на результат.

Работодатель готов предложить: зарплату от 5 000-7 000$ (зависит от опыта и навыков); смешанный формат работы (удаленно + офис); оплачиваемые больничные и отпуск; компенсацию обучения; депозит в топовой медицинской компании; опытный и гибкий менеджмент, который ценит каждого сотрудника.

Трейдер (менеджер по закупке сельскохозяйственной продукции. Зерновые) (Киев). Европейская компания, трейдер с/х продукции, объявляет конкурс на должность. Требования: аналогичный успешный опыт работы от 5-ти лет в закупках зерна; английский – Upper-Intermediate; готовность к командировкам (10% рабочего времени).

Компания предлагает официальную заработную плату – 110 000 грн и официальное оформление, соцпакет согласно КЗоТ; медицинское страхование; компенсация в случае использования собственного авто.

ІТ-директор (Fintech) (Киев). Финансовая компания приглашает в команду специалиста с такими требованиями: опыт работы от 3-х лет; английский язык – средний уровень и выше (технический); аналитический склад ума, ориентация на результат, организаторские способности; опыт работы на рынке Форекс или других финансовых рынках будет плюсом.

Кандидатам, которые пройдут отбор, компания гарантирует: комфортный офис в центре Киева (рядом с метро); официальное трудоустройство; полную занятость, пн-пт с 10.00 до 19.00 или с 11.00 до 20.00; заработную плату – до 6 000$ (зависит из навыков и опыта специалиста).

Руководитель отдела продаж (с ростом до коммерческого директора) (Киев). Компания – официальный дистрибьютор британского бренда косметики, открывает вакансию. Основное ожидание компании от кандидата – вход в несколько интересных компании сетей, а также развитие отношений с имеющимися партнерами. Перспектива – выход на зарубежные рынки (Польша, США и др). Важно, чтобы кандидат: хорошо знал рынок FMCG , в идеале имел опыт работы с каналом дрогери-сетей; имел успешный опыт ведения переговоров с сетями; опыт построения отделов продаж; высокий уровень владения Excel и 1С; знание рынка косметики и бытовой химии будет преимуществом.

Компания предлагает: заработную плату (ставка – 70 тыс. грн + бонусы – до 70 тыс. грн за выполнение KPI); компенсацию 50% стоимости обучения и спортклуба; после 1 года работы – оплата медицинского страхования; комфортное рабочее место в новом современном офисе.

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