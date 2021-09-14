Ищу работу: пятерка высокооплачиваемых вакансий сентября

В разгар осеннего бизнес-сезона работодатели приглашают на работу сотрудников – специалистов своего дела и готовы предложить им не только высокое материальное вознаграждение, но и интересные «плюшки».
Finance.ua как портал, который знает о последних событиях на рынке труда, собрал для вас пятерку высокооплачиваемых вакансий и рассказывает, чего работодатели ожидают от кандидатов и предлагают им.
Компания предлагает: зарплату – 280 000 грн; участие в разработке стратегии деятельности компании; участие в построении профессиональной и сплоченной команды совместно с владельцем бизнеса.
Работодатель готов предложить: зарплату от 5 000-7 000$ (зависит от опыта и навыков); смешанный формат работы (удаленно + офис); оплачиваемые больничные и отпуск; компенсацию обучения; депозит в топовой медицинской компании; опытный и гибкий менеджмент, который ценит каждого сотрудника.
Компания предлагает официальную заработную плату – 110 000 грн и официальное оформление, соцпакет согласно КЗоТ; медицинское страхование; компенсация в случае использования собственного авто.
Кандидатам, которые пройдут отбор, компания гарантирует: комфортный офис в центре Киева (рядом с метро); официальное трудоустройство; полную занятость, пн-пт с 10.00 до 19.00 или с 11.00 до 20.00; заработную плату – до 6 000$ (зависит из навыков и опыта специалиста).
Компания предлагает: заработную плату (ставка – 70 тыс. грн + бонусы – до 70 тыс. грн за выполнение KPI); компенсацию 50% стоимости обучения и спортклуба; после 1 года работы – оплата медицинского страхования; комфортное рабочее место в новом современном офисе.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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