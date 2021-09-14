Один из способов покупки жилья на первичном рынке – по переуступке. К нему прибегают, когда клиент не рискует вкладывать деньги в строительство на этапе котлована, решая подождать, пока жилье возведут, по крайней мере, до половины или наладится строительный процесс.

Finance.ua как портал, который всегда помогает не платить лишнего, рассказывает об особенностях переуступки имущественных прав на квартиру в новостройке и чего следует остерегаться, подписывая договор о переуступке в Украине.

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Эксперты портала Flombu.com отмечают, что этот вариант покупки жилья также выбирают, если вы не успели стать инвестором в постройку здания, а хотите сэкономить на приобретении дома с первичного рынка.

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На этой стадии возведения многоэтажки за квартиру придется отдать большую сумму, чем в то время, когда строительство жилья еще не было начато или не приобрело размаха. Однако такая процедура приобретения жилья все-таки считается экономной по сравнению с покупкой квартиры в доме, введенном в эксплуатацию.

Переуступка имущественных прав на недвижимость в новостройке – это передача прав на будущую квартиру от первичного инвестора вторичному. То есть человек, который изначально вложил деньги в строительство жилья и подписал договор с застройщиком, уступает свои права на жилье в пользу нового собственника.

В дальнейшем отношения по сооружению жилья строительная фирма формирует с новым вкладчиком на основе уступки прав на квартиру предыдущего инвестора. Для этого между обоими вкладчиками – первичным и новым – подписывается договор переуступки имущественных прав. В этом документе также фигурирует застройщик.

Как правильно купить квартиру по переуступке? Вложение средств в первичный рынок недвижимости содержит немало финансовых рисков: обычно на этой стадии дом не достроен или не введен в эксплуатацию. Соглашаясь на процедуру переуступки права на жилье в новостройке, вы становитесь инвестором в первичную недвижимость, соответственно – рискуете.

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Для минимизации таких рисков, подписывая договор о переуступке имущественных прав на квартиру, стоит обратить внимание на такие особенности, присущие этой процедуре:

вы заведомо не знаете, когда точно получите свое жилье и не станет ли объект долгостроем. Поэтому тщательно проверьте репутацию застройщика и разрешительные документы на строительство;

за процедуру переуступку придется заплатить строительной компании примерно 2-5% от суммы за квартиру. Следует знать об этих финансовых расходах и просчитать, будет ли вам подписание договора о переуступке все еще выгодно;

внимательно читайте основной договор между застройщиком и вкладчиком: если в документе указан запрет на совершение процедуры уступки прав на жилье, ваша сделка о переуступке может не состояться или же быть признана недействительной;

переуступка прав на квартиру в новостройке возможна и тогда, если на покупку жилья оформлена рассрочка от застройщика или ипотека. В таком случае стороной договора также должен стать банк. К вам переходят финансовые обязательства перед банковским учреждением или строительной компанией. Поэтому следует изучить историю финансовых выплат первичного инвестора банка или застройщику и сравнить ее с суммой, которую вы платите за квартиру, подписывая соглашение о переуступке;

выясните, не были ли ранее заключены сделки по уступке прав на это жилье. Если такая процедура с квартирой уже проводилась, установите, почему она происходит снова: что не устраивает предыдущего владельца, возможно, жилье стало проблемным;

нотариальное заверение договора о переуступке квартиры не является обязательным, но с этим затягивать не стоит, даже если основной договор между инвестором и вкладчиком не был заверен нотариусом.

Купить квартиру по переуступке – популярное решение на первичном рынке недвижимости. Однако, несмотря на то, что это соглашение подписывают преимущественно на завершающих этапах строительства жилья, риски для нового владельца квартиры в новостройке все равно остаются.

Следовательно, подписывать договор о переуступке прав на недвижимость нужно после тщательной проверки новостройки и первоначального инвестора, взвесив финансовую выгоду от заключения сделки и проанализировав основной договор между инвестором и строительной компанией.

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