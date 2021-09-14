Один из способов покупки жилья на первичном рынке – по переуступке. К нему прибегают, когда клиент не рискует вкладывать деньги в строительство на этапе котлована, решая подождать, пока жилье возведут, по крайней мере, до половины или наладится строительный процесс.
Finance.ua как портал, который всегда помогает не платить лишнего, рассказывает об особенностях переуступки имущественных прав на квартиру в новостройке и чего следует остерегаться, подписывая договор о переуступке в Украине.
Читайте также: Проверка договора с застройщиком: на что обратить внимание
Эксперты портала Flombu.com отмечают, что этот вариант покупки жилья также выбирают, если вы не успели стать инвестором в постройку здания, а хотите сэкономить на приобретении дома с первичного рынка.
На этой стадии возведения многоэтажки за квартиру придется отдать большую сумму, чем в то время, когда строительство жилья еще не было начато или не приобрело размаха. Однако такая процедура приобретения жилья все-таки считается экономной по сравнению с покупкой квартиры в доме, введенном в эксплуатацию.
Переуступка имущественных прав на недвижимость в новостройке – это передача прав на будущую квартиру от первичного инвестора вторичному. То есть человек, который изначально вложил деньги в строительство жилья и подписал договор с застройщиком, уступает свои права на жилье в пользу нового собственника.
В дальнейшем отношения по сооружению жилья строительная фирма формирует с новым вкладчиком на основе уступки прав на квартиру предыдущего инвестора. Для этого между обоими вкладчиками – первичным и новым – подписывается договор переуступки имущественных прав. В этом документе также фигурирует застройщик.
Как правильно купить квартиру по переуступке? Вложение средств в первичный рынок недвижимости содержит немало финансовых рисков: обычно на этой стадии дом не достроен или не введен в эксплуатацию. Соглашаясь на процедуру переуступки права на жилье в новостройке, вы становитесь инвестором в первичную недвижимость, соответственно – рискуете.
Кстати, о недвижимости, жилье и стоимости «квадратов» мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫
Для минимизации таких рисков, подписывая договор о переуступке имущественных прав на квартиру, стоит обратить внимание на такие особенности, присущие этой процедуре:
Купить квартиру по переуступке – популярное решение на первичном рынке недвижимости. Однако, несмотря на то, что это соглашение подписывают преимущественно на завершающих этапах строительства жилья, риски для нового владельца квартиры в новостройке все равно остаются.
Следовательно, подписывать договор о переуступке прав на недвижимость нужно после тщательной проверки новостройки и первоначального инвестора, взвесив финансовую выгоду от заключения сделки и проанализировав основной договор между инвестором и строительной компанией.
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства (опрос)Вчера, 21:00 - 2028 5
Особенности продажи и покупки автомобиляВчера, 18:00 - 1558 4
Где самое дешевое жилье в Европе: рейтинг столицВчера, 17:18 - 6921 3
В Киеве за трафиком на дорогах будут следить камеры с искусственным интеллектомВчера, 23:16 - 334 2
За что будут аннулировать диплом о высшем образованииВчера, 05:34 - 10937 2
Где самое дешевое жилье в Европе: рейтинг столицВчера, 17:18 - 6921 3
Кто импортирует больше всего подсолнечного масла из Украины7 ч. назад - 3647
С 20 сентября в Украине стали действовать новые правила карантина3 ч. назад - 2958
Чего ждать от процентов по вкладам в Украине: мнение экспертов4 ч. назад - 2676
40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства (опрос)Вчера, 21:00 - 2028 5
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 651 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 234
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 973 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 650
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 785 5