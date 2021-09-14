Украинцев хотят обязать проверять легальность приобретенных телефонов

Правительственный законопроект усложнит возможности граждан покупать мобильные телефоны и другое терминальное оборудование.
К такому выводу пришли эксперты BRDO, проанализировав обнародованный Правительством законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об электронных коммуникациях» относительно защиты интересов государства и пользователей электронных коммуникационных услуг.
Finance.ua как портал, который заботится о безопасности ваших средств, рассказывает, почему эксперты считают, что документ содержит противоречивые нормы и чем опасно принятие законопроекта для украинцев.
Что нового предлагают? Согласно законопроекту, если пользователь приобрел мобильный телефон, IMEI которого не был внесен в реестр идентификаторов со статусом разрешенного к применению в сети мобильной связи, он за несколько месяцев лишится возможности им пользоваться или вынужден будет менять статус телефона самостоятельно.
Что это значит: фактически, на конечных пользователей возлагается обязанность выяснять законность происхождения правомерно приобретенных ими устройств, иначе они несут риски оказаться отключенными от сети.
Кроме этого, законопроект возлагает ответственность на конечных пользователей самостоятельно изменять статус приобретенных устройств с «временно разрешенных» на «разрешенные к применению в электронной коммуникационной сети», если устройства были приобретены за рубежом и ввезены на территорию Украины как личные вещи.
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Для этого они должны самостоятельно обращаться в уполномоченные органы и подтверждать факт приобретения телефона или пересечения границы.
«К сожалению, законопроект не учитывает то, что значительное количество пользователей не имеет возможностей и навыков для принятия указанных мер (люди преклонного возраста, лица с инвалидностью
Чем это опасно? Можно предположить, что данной нормой воспользуются и недобропорядочные импортеры, которые будут продавать оборудование вместе с чеком на его приобретение (реальным или поддельным) или менять статус ІМЕІ при помощи подставных лиц, которые реально пересекали государственную границу. Поэтому возможность реальной борьбы с «серым импортом» с помощью нововведений законопроекта сомнительна.
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