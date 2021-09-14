Количество внутренних авиарейсов в Украине превысило докарантинные показатели

С июня по август текущего года количество внутренних авиарейсов в Украине на 3% превысило количество внутренних перелетов докоронакризисного лета 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры.
При этом основными причинами, повлиявшими на рост внутреннего авиатрафика, названы открытие в июне новых рейсов из Киева в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог. А также принятие законопроекта, который продлил для украинских авиакомпаний срок переходного периода на использование самолетов отечественного производства.
В целом авиатрафик в украинском небе за три летних месяца превысил на 230% аналогичный показатель 2020 года. Количество авиаперелетов увеличивалось каждый летний месяц и совокупно составляет 77 113 рейсов, добавляют в министерстве.
В августе количество рейсов, как внутренних, так и международных, над Украиной достигло 76% от показателя августа 2019 года. Для сравнения, в Евросоюзе возобновление авиатрафика составляет 71% от августа 2019 года.
Всего в августе 2021 года в украинском авиапространстве было совершено 29 048 рейсов. Из них украинские авиакомпании выполнили 10 505 полетов (на 10,2% меньше по сравнению с августом докризисного 2019), иностранные авиакомпании – 18 543 полета (меньше на 30,1%). Доля рейсов, выполненных в аэропорту Борисполь, – 34%.
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