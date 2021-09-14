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Витренко объяснил, сколько может продлиться запуск «Северного потока-2»

Витренко объяснил, сколько может продлиться запуск «Северного потока-2»

Чтобы провести сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, каждой из европейских структур, причастных к этому, нужно от двух до четырех месяцев.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

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Витренко отметил, что тестовый режим запуска «Северного потока-2» не означает коммерческой эксплуатации газопровода.

«Нужно, чтобы сначала немецкий регулятор принял решение о сертификации – для этого у него есть четыре месяца. Затем он должен получить соответствующее согласование в Европейской комиссии – для этого тоже есть минимум два месяца, но Еврокомиссия может продлить срок еще на два месяца. То есть уже речь идет о восьми месяцах (отведенных на сертификацию оператора Nord Stream 2 AG. – Ред.)», – сказал глава «Нафтогаза».

Кроме того, позиция, что газопровод будет сертифицирован при условии использования только половины его мощностей или будет эксплуатироваться наполовину, юридически абсолютно неверна. Европейские правила так не работают, подчеркнул Витренко.

«Подобная ситуация произошла с газопроводом Опал (OPAL) – она не является релевантной в этой ситуации, поэтому по «Северному потоку-2» должны выдвигаться совсем другие требования, тогда это не будет дискриминационный доступ ко всей мощности всех компаний”, – подчеркнул Витренко.

Руководитель «Нафтогаза» также не исключил, что выборы в Бундестаг могут повлиять и на решение немецкого регулятора, и на гарантии безопасности в отношении Украины.

“Сейчас много сюрпризов на выборах в Германии. Партия Меркель значительно потеряла рейтинг, но посмотрим на результаты и на формирование коалиции, каковы будут позиции партий уже после выборов», – добавил Витренко.

Напомним, по мнению Юрия Витренко, чтобы нейтрализовать «Северный поток-2», немецкий регулятор должен предоставить возможность европейским компаниям самостоятельно решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ.

По материалам Главком
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