В Мининфраструктуры рассказали, как будут выводить Укрзализныцю из глубочайшего кризиса за годы ее существования

В Министерстве инфраструктуры отметили, что коррупция и проблемы в управлении компанией являются преградой для безопасной работы железной дороги.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Согласно сообщению, под председательством министра инфраструктуры Александра Кубракова состоялось первое заседание Антикризисного штаба для возобновления стабильного функционирования Укрзализныци.
В пресс-службе отметили, что сейчас Укрзализныця находится в крупнейшем за все годы своего существования кризисе.
«Годовой план закупок, который выполнен только на 34,2%, коррупция, неэффективный менеджмент и затягивание реализации критических для государства решений — в итоге, почти вся железнодорожная инфраструктура сейчас в критическом состоянии. Так, в 2021 году вместо 400 км запланированных капремонтов работы произведены только на 169 километрах», — отметили в министестве.
По словам Кубракова, в фокусе заседания были закупки продукции, которая необходима для стабильного функционирования железной дороги.
Он также подчеркнул. что коррупция и проблемы в управлении компанией являются не только преградой для быстрого воплощения в жизнь проектов президентской программы «Большая стройка», а также и для безопасной работы железной дороги. В частности, на трети железнодорожных путей, или почти 9 тыс. км, просрочены плановые ремонты.
Так, основными темами первого заседания антикризисного штаба стали:
«Эти стратегические изменения призваны решить проблему периодических кризисов в процессе поставки продукции «Укрзализныци», что в свою очередь ставит под угрозу работу государственной железнодорожной компании.
В пресс-службе добавили, что Мининфраструктуры, Укрзализныця и участники штаба договорились доработать единые правила для закупок железнодорожной номенклатуры, которые позволят внедрить долгосрочные контракты в этой сфере.
Участники также договорились встречаться в таком формате не реже одного раза в месяц, а в случае необходимости проводить внеочередные заседания.
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