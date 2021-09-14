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В Мининфраструктуры рассказали, как будут выводить Укрзализныцю из глубочайшего кризиса за годы ее существования

В Мининфраструктуры рассказали, как будут выводить Укрзализныцю из глубочайшего кризиса за годы ее существования

В Министерстве инфраструктуры отметили, что коррупция и проблемы в управлении компанией являются преградой для безопасной работы железной дороги.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, под председательством министра инфраструктуры Александра Кубракова состоялось первое заседание Антикризисного штаба для возобновления стабильного функционирования Укрзализныци.

В пресс-службе отметили, что сейчас Укрзализныця находится в крупнейшем за все годы своего существования кризисе.

«Годовой план закупок, который выполнен только на 34,2%, коррупция, неэффективный менеджмент и затягивание реализации критических для государства решений — в итоге, почти вся железнодорожная инфраструктура сейчас в критическом состоянии. Так, в 2021 году вместо 400 км запланированных капремонтов работы произведены только на 169 километрах», — отметили в министестве.

По словам Кубракова, в фокусе заседания были закупки продукции, которая необходима для стабильного функционирования железной дороги.

Он также подчеркнул. что коррупция и проблемы в управлении компанией являются не только преградой для быстрого воплощения в жизнь проектов президентской программы «Большая стройка», а также и для безопасной работы железной дороги. В частности, на трети железнодорожных путей, или почти 9 тыс. км, просрочены плановые ремонты.

Так, основными темами первого заседания антикризисного штаба стали:

  • решение проблемы проваленного плана закупок материалов для обеспечения работы Укрзализныци;
  • подготовка финплана компании на 2022 год с учетом ее реального состояния;
  • повышение эффективности работы наблюдательного совета через установление реалистичных и конкретных показателей эффективности для его членов;
  • улучшение качества работы правления Укрзализныци;
  • заключение долгосрочных контрактов с компаниями, которые поставляют критически важные позиции для предприятий Укрзализныци;
  • разработка отдельных методологий закупок для железнодорожной отрасли;
  • переход на прямые договоры с производителями продукции, в частности, дизтоплива.

«Эти стратегические изменения призваны решить проблему периодических кризисов в процессе поставки продукции «Укрзализныци», что в свою очередь ставит под угрозу работу государственной железнодорожной компании.

В пресс-службе добавили, что Мининфраструктуры, Укрзализныця и участники штаба договорились доработать единые правила для закупок железнодорожной номенклатуры, которые позволят внедрить долгосрочные контракты в этой сфере.

Участники также договорились встречаться в таком формате не реже одного раза в месяц, а в случае необходимости проводить внеочередные заседания.

По материалам Espreso.tv
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