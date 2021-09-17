Ставки по автокредитам снизились в 1,5-2 раза: банкиры объяснили причину

В этом году украинские банки провели максимальное снижение ставок по автокредитам и в некоторых случаях они достигли рекордных 0,01% годовых. На рынке кредитования уже заговорили о том, что такие показатели являются самыми низкими за последнее время и именно они повлекли за собой рост спроса на новые авто.

Как рассказала глава отдела финансовых услуг компании Stellantis Украина Екатерина Тарасенко (представляет бренды Peugeot, Citroen, DS Automobiles и Opel), некоторые банки уже снизили свои процентные ставки по кредитам на авто в 1,5−2 раза.

Например, если в начале 2019 года «Креди Агриколь Банк» выставлял ставки на уровне 14,15%, то сейчас его предложение составляет уже 8,99%. В «Кредобанке» ставка упала с 13,49 до 6,99%.

По словам директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерии Малаховой, с начала года ими было выдано автокредитов на сумму 2,5 млрд грн, что превысило прошлогодний показатель за такой же период времени в два раза.

«Последнее снижение ставок по кредитам на авто мы провели в январе текущего года. В то же время у банка более 500 партнеров среди дилерских центров и автосалонов, и именно разработанные совместно с ними партнерские программы позволили нам предлагать клиентам выгодные условия и доступные процентные ставки», — отмечает она.

Малахова также уточнила, что более низкая учетная ставка НБУ в начале года также заметно повлияла на размер кредитных ставок. Однако их дальнейшее колебание будет зависеть и от ряда других факторов, которые в комплексе повлияют на снижение либо увеличение кредитных ставок для клиентов.