Законопроект о деолигархизации рассчитан на десять лет — Разумков

При принятии законопроекта о деолигархизации важно не только название документа, но и подходы, которые он будет предусматривать.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

«Вопрос деолигархизации важен. Но важно не только название, но и подходы», – подчеркнул Разумков.

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Председатель Верховной Рады добавил, что в процессе деолигархизации в других странах принималось соответствующее антимонопольное законодательство и законодательство о лоббистской деятельности.

«Любая связь политика с крупным бизнесом или с любым другим бизнесом, если она базируется на коррупции, теневое финансирование этого политика прямо или косвенно – это коррупция», – отметил Разумков.

В то же время председатель Верховной Рады отметил, что в Украине создан ряд антикоррупционных органов, которые должны противодействовать такому явлению, и парламент обеспечил эти институты необходимой законодательной базой.

В то же время Разумков подчеркнул: «Любой принимаемый закон будет действовать не только сегодня-завтра. Законопроект о деолигархизации, например, рассчитан на десять лет. Мы видели разные СНБО, особенно до 2014 года. Давайте представим, что было бы, если бы такой механизм был у них».

Глава парламента также выразил мнение, что определять перечень олигархов в Украине должен не Совет национальной безопасности и обороны, а независимая комиссия.