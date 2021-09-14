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Toyota отзывает в США более 158 тыс. пикапов Tundra

Toyota отзывает в США более 158 тыс. пикапов Tundra

Компания Toyota отзывает в США более 158 000 пикапов Tundra из-за проблем с фарами, что может привести к возгоранию. Об этом сообщает autonews.

В частности, под эту кампанию попали 158 489 автомобилей Toyota Tundra, которые были выпущены в 2018-2021 годах, которые оснащаются галогенными фарами.

Отмечается, что у галогенных фар электричество может при включении дальнего света одновременно питать и фары ближнего света. Это может привести к поломке, а в некоторых случаях к возгоранию.

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Были ли зарегистрированы возгорания автомобилей – не сообщается. Утверждается, что это маловероятно, но возможно в теории.

«Сервисная кампания для Toyota Tundra в США начнется первого ноября. Компания Toyota обещает, что ее дилеры все внимательно проверят и если обнаружат дефект, то бесплатно устранят его. Также будет выплачена компенсация водителям, которые ранее устранили самостоятельно этот дефект», – говорится в сообщении.

По материалам Mind
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