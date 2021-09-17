Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы при накопительной пенсии — экономист

Переход на накопительную пенсионную систему в Украине не имеет смысла из-за слабости экономики страны, ведь любое накопление в такой ситуации не гарантирует сохранность средств.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин.

«О необходимости накопительных пенсий говорится давно, на моей памяти как минимум лет 10. Но нужно понимать, что в слабых экономиках любое накопление не гарантирует сбережения средств. А если учитывать, что к собственным накоплениям будет доступ через 35 лет — это период страхового стажа, который вам даст возможность выйти на пенсию и воспользоваться этими деньгами — то маловероятно, что там останутся серьезные суммы», — сказал Пендзин.

По его словам, опыт стран, которые имели слабую экономику и вводили в себя накопительные пенсионные системы, «как правило, был негативным».

«Первый и главный вопрос — это насколько у нас стабильна денежная единица, насколько низкая инфляция. Сегодня у нас инфляция больше 10%, активы, которые предлагаются для сбережения средств, депозиты, не дают возможности прироста. Так что слабая экономика — это слабые шансы для накопления», — подчеркнул он.

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10−15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.