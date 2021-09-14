В Киеве начали делать платной парковку на улицах: 5 грн в час, 70 грн в день (список улиц)

Еще летом появились слухи, что киевские власти планируют сделать платной парковку во дворах домов в столице. На тот момент КГГА отрицала эту информацию, но в столице уже сделали платной парковку на отдельных улицах.
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В соответствии с картой парковок Киева от КГГА, такие парковки появились на нескольких улицах на Позняках и возле ТРЦ Dream Town на Оболони.
Парковка считается платной с 08:00 до 22:00 и действует на таких локациях:
Реакция. В соцсетях местные жители возмущаются такому решению, потому что для них оставить машину возле дома стоит 70 гривен в день. «Теперь, получается, нет смысла оставлять автомобиль дома (экономить деньги, не загрязнять воздух) и ехать на работу общественным транспортом. Проще заплатить те же деньги за парковку возле офиса, но зато ехать в комфорте, чем толкаться в общественном транспорте и все равно платить за парковку автомобиля, но уже возле своего дома», — пишет один из жителей Позняков.
С 1 июля 2021 года в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и близко к центру города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.
В І зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн/час, а во II зоне, на прилегающих к центру территориях, – 25 грн/час. В спальных районах города стоимость остается без изменений – 5 грн/час.
В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы согласно действующему законодательству – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.
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