Преимущества и недостатки проекта госбюджета-2022: мнение эксперта

В предложенном правительством проекте госбюджета на 2022 год есть больше положительных сторон, чем отрицательных.

Об этом рассказала руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак.

«Для Минфина хороший проект бюджета — это тот, который он может выполнить, для распорядителей средств — тот, в котором они могут найти все средства, которые они запросили. А для обычного гражданина — это бюджет, который отвечает его базовым потребностям. Но если посмотреть с аналитической точки зрения, то в этом проекте бюджета есть значительное количество позитивных новостей и характеристик, но есть и несколько рисков», — заявила аналитик.

Среди «плюсов» проекта Закона о госбюджете-2022 она отметила:

доходы растут быстрее, чем расходы;

как следствие — снижение уровня дефицита;

первичный профицит общего фонда госбюджета: это означает, что если убрать из расходов бюджета расходы на обслуживание госдолга, то доходы будут выше, чем плановые расходы по общему фонду;

остается неизменным уровень заимствований, по сравнению с 2021;

снижение уровня перераспределения ВВП через госбюджет.

«Если сравнить долю расходов, которые осуществляются через госбюджет, с прогнозным ВВП на 2022 год, то эта доля снижается с 27,3% до 23,8%. Также уменьшается уровень доходов относительно ВВП. На мой взгляд, это позитивный сигнал и признак того, что мы высвобождаем место для того, чтобы экономика работала самостоятельно с меньшим толчком от государства», — отметила Марчак.

Недостатком в бюджете на следующий год аналитик назвала тот факт, что объем государственных гарантий устанавливается на уровне 6% доходов общего фонда — это выше «безопасной» нормы, определенной в Бюджетном кодексе.

Справка Finance.ua:

напомним, 15 сентября Кабинет Министров на заседании утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год;

среди главных цифр в проекте госбюджета на следующий год: среднемесячная зарплата — 15 258 гривен, средний курс гривны к доллару — 28,6−28,7 грн/доллар, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%. Больше деталей относительно госбюджета на 2022 год — по ссылке.

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