Преимущества и недостатки проекта госбюджета-2022: мнение эксперта

В предложенном правительством проекте госбюджета на 2022 год есть больше положительных сторон, чем отрицательных.
Об этом рассказала руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак.
«Для Минфина хороший проект бюджета — это тот, который он может выполнить, для распорядителей средств — тот, в котором они могут найти все средства, которые они запросили. А для обычного гражданина — это бюджет, который отвечает его базовым потребностям. Но если посмотреть с аналитической точки зрения, то в этом проекте бюджета есть значительное количество позитивных новостей и характеристик, но есть и несколько рисков», — заявила аналитик.
Среди «плюсов» проекта Закона о госбюджете-2022 она отметила:
«Если сравнить долю расходов, которые осуществляются через госбюджет, с прогнозным ВВП на 2022 год, то эта доля снижается с 27,3% до 23,8%. Также уменьшается уровень доходов относительно ВВП. На мой взгляд, это позитивный сигнал и признак того, что мы высвобождаем место для того, чтобы экономика работала самостоятельно с меньшим толчком от государства», — отметила Марчак.
Недостатком в бюджете на следующий год аналитик назвала тот факт, что объем государственных гарантий устанавливается на уровне 6% доходов общего фонда — это выше «безопасной» нормы, определенной в Бюджетном кодексе.
Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего несколько кликов, и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуВчера, 21:02 - 1167 12
Skoda приостановит производство авто из-за дефицита чипов20 ч. назад - 988 8
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте10 ч. назад - 2182 7
Комитет ВР рекомендовал законопроект об «олигархах» ко второму чтению: что изменилось5 ч. назад - 155 3
Председатель ВР Разумков подписал закон о продаже домов вместе с земельными участками6 ч. назад - 497 2
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте10 ч. назад - 2182 7
Правительство предполагает падение гривны в 2022 году — проект госбюджета12 ч. назад - 1527
Миллиардер Рэй Далио назвал условие краха Bitcoin17 ч. назад - 1381
Выявлен факт неприменения РРО при продаже продуктов через сеть магазинов на сумму более 43 млн гривен7 ч. назад - 1253
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуВчера, 21:02 - 1167 12
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)9 ч. назад - 180
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 172
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 816 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 523
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 708 5