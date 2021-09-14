0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Комитет ВР рекомендовал законопроект об «олигархах» ко второму чтению: что изменилось

Комитет ВР рекомендовал законопроект об «олигархах» ко второму чтению: что изменилось

Комитет В Р по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября рассмотрел законопроект «об олигархах» № 5599 и рекомендовал Верховной Раде принять его в целом.

Об этом сообщил нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

Депутаты подали 1271 правку ко второму чтению документа, комитет учел 13 из них. Документ поддержали 10 членов комитета.

По словам Железняка, ко второму чтению произошли следующие изменения:

  • толкуется определение «представителя олигарха» как лица, которое проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах «олигарха»;
  • одним из признаков участия в политической жизни станет выплата денежных средств, выполнение работ, предоставление товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей;
  • определять олигархов по-прежнему будет Совет нацбезопасности и обороны. Однако СНБО обяжут вызывать потенциальных «олигархов» на заседания и аргументировать, почему они относят лицо к «олигархам», и рассматривать возражения;
  • в реестре «олигархов» теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является «олигарх», и о лицах и партиях, на политическую деятельность которых он давал средства;
  • «олигархам» запретят финансировать политическую агитацию, митинги или демонстрации с политическими требованиями;
  • обязанность декларировать контакты распространена на руководителей госпредприятий, председателя АРМА, госслужащих категории «Б», патронатных служащих Офиса президента и Верховной Рады;
  • за неподачу или несвоевременную подачу декларации о контакте смогут также уволить главу и госуполномоченных АМКУ, председателя и его заместителей Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей.

Справка Finance.ua:

  • законопроект № 5599 инициирован президентом в июне 2021 года. Его цель — определить так называемых олигархов и ограничить их влияние;
  • согласно документу, чтобы считаться олигархом, необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов. Если три из этих признаков будут наличествовать у одного человека, то он вносится в реестр олигархов на основании решения СНБО;
  • в частности, будет запрещено делать взносы на поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации. Также лица из этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.
По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.