Комитет ВР рекомендовал законопроект об «олигархах» ко второму чтению: что изменилось

Комитет В Р по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября рассмотрел законопроект «об олигархах» № 5599 и рекомендовал Верховной Раде принять его в целом.

Об этом сообщил нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

Депутаты подали 1271 правку ко второму чтению документа, комитет учел 13 из них. Документ поддержали 10 членов комитета.

По словам Железняка, ко второму чтению произошли следующие изменения:

толкуется определение «представителя олигарха» как лица, которое проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах «олигарха»;

одним из признаков участия в политической жизни станет выплата денежных средств, выполнение работ, предоставление товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей;

определять олигархов по-прежнему будет Совет нацбезопасности и обороны. Однако СНБО обяжут вызывать потенциальных «олигархов» на заседания и аргументировать, почему они относят лицо к «олигархам», и рассматривать возражения;

обяжут вызывать потенциальных «олигархов» на заседания и аргументировать, почему они относят лицо к «олигархам», и рассматривать возражения; в реестре «олигархов» теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является «олигарх», и о лицах и партиях, на политическую деятельность которых он давал средства;

«олигархам» запретят финансировать политическую агитацию, митинги или демонстрации с политическими требованиями;

обязанность декларировать контакты распространена на руководителей госпредприятий, председателя АРМА , госслужащих категории «Б», патронатных служащих Офиса президента и Верховной Рады;

, госслужащих категории «Б», патронатных служащих Офиса президента и Верховной Рады; за неподачу или несвоевременную подачу декларации о контакте смогут также уволить главу и госуполномоченных АМКУ , председателя и его заместителей Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей.

Справка Finance.ua:

законопроект № 5599 инициирован президентом в июне 2021 года. Его цель — определить так называемых олигархов и ограничить их влияние;

согласно документу, чтобы считаться олигархом, необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов. Если три из этих признаков будут наличествовать у одного человека, то он вносится в реестр олигархов на основании решения СНБО ;