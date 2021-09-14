Комитет ВР рекомендовал законопроект об «олигархах» ко второму чтению: что изменилось

Об этом сообщил нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
Депутаты подали 1271 правку ко второму чтению документа, комитет учел 13 из них. Документ поддержали 10 членов комитета.
По словам Железняка, ко второму чтению произошли следующие изменения:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуВчера, 21:02 - 965 11
Skoda приостановит производство авто из-за дефицита чипов15 ч. назад - 778 8
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте6 ч. назад - 1386 7
Липецкая фабрика Рошен не смогла оспорить доначисление налогов почти на 140 млн грнВчера, 17:30 - 883 5
Предприятия ГУД получили 11 миллионов убытков за полгода6 ч. назад - 81 2
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте6 ч. назад - 1386 7
Правительство предполагает падение гривны в 2022 году — проект госбюджета8 ч. назад - 1297
Миллиардер Рэй Далио назвал условие краха Bitcoin12 ч. назад - 1250
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуВчера, 21:02 - 965 11
В Европе закрылись два завода из-за дорогого газа4 ч. назад - 887
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)5 ч. назад - 132
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 164
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 808 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 505
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 704 5