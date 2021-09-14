ГНС назвала два ключевых изменения в применении РРО/ПРРО

С 17 сентября вступают в силу изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры регистрации, опломбирования, применения, учета РРО.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Основные изменения:
1. Обновлен перечень обстоятельств, предусматривающих проведение операции «служебная выдача» и «служебное внесение», которые не являются фискальными, на РРО, а именно:
Данные операции унифицированы и применяются одинаково как пользователями «традиционных» РРО, так и программных.
Также уточнены сроки хранения и обязанность плательщика предоставить у проверке, в ходе ее проведения, акты «О выдаче средств» и «Отмена ошибочно проведенных через РРО сумм расчетов», а именно:
2. Конкретизированы требования к статусу устройства после установки на него бесплатного или иного программного решения для программного РРО, а именно:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуВчера, 21:02 - 969 11
Skoda приостановит производство авто из-за дефицита чипов15 ч. назад - 782 8
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте6 ч. назад - 1401 7
Липецкая фабрика Рошен не смогла оспорить доначисление налогов почти на 140 млн грнВчера, 17:30 - 883 5
Предприятия ГУД получили 11 миллионов убытков за полгода6 ч. назад - 83 2
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте6 ч. назад - 1401 7
Правительство предполагает падение гривны в 2022 году — проект госбюджета8 ч. назад - 1303
Миллиардер Рэй Далио назвал условие краха Bitcoin12 ч. назад - 1253
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуВчера, 21:02 - 969 11
В Европе закрылись два завода из-за дорогого газа4 ч. назад - 892
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)5 ч. назад - 130
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 164
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 808 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 505
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 704 5