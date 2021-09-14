ГНС назвала два ключевых изменения в применении РРО/ПРРО

С 17 сентября вступают в силу изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры регистрации, опломбирования, применения, учета РРО.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Основные изменения:

1. Обновлен перечень обстоятельств, предусматривающих проведение операции «служебная выдача» и «служебное внесение», которые не являются фискальными, на РРО, а именно:

внесение или выдача наличных с места проведения расчетов, если такие внесения или выдача не связаны с проведением расчетных операций;

регистрация суммы наличности, которая хранится в месте проведения расчетов на момент регистрации первой расчетной операции, которая проводится после выполнения Z-отчета (служебное внесение);

регистрация суммы наличности, которая изымается с места проведения расчетов и/или выдается держателям электронных платежных средств (служебная выдача).

Данные операции унифицированы и применяются одинаково как пользователями «традиционных» РРО, так и программных.

Также уточнены сроки хранения и обязанность плательщика предоставить у проверке, в ходе ее проведения, акты «О выдаче средств» и «Отмена ошибочно проведенных через РРО сумм расчетов», а именно:

акты о выдаче средств и акты об отмене ошибочно проведенной через РРО суммы расчета, ошибочной формы оплаты хранятся в течение трех лет. При этом субъект хозяйствования обязан предоставить указанные акты контролирующим органам во время проведения проверки.

2. Конкретизированы требования к статусу устройства после установки на него бесплатного или иного программного решения для программного РРО, а именно: