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В Минэкономики говорят, что рост цен на топливо замедлился

В Минэкономики говорят, что рост цен на топливо замедлился

Установление средней стоимости на основе расчетов НАК «Нафтогаз Украины» не позволяет АЗС манипулировать ценами и защищает потребителей от неконтролируемого их роста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что недавно Минэкономики обнародовало определенную на основании расчетов Нафтогаза среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm на уровне 22,32 грн, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm – 26,61 грн. По сравнению с началом сентября из-за роста международных ценовых котировок на нефтепродукты и на бензин, а также курсовых колебаний средняя стоимость 1 литра дизтоплива выросла на 63 коп. и бензинов автомобильных – на 67 коп.

“Динамика роста цен на топливо заметно замедлилась, а установление средней стоимости на основе расчетов НАК «Нафтогаз Украины» не позволяет АЗС манипулировать ценами и защищает потребителей от их неконтролируемого роста”, – считают в министерстве.

По данным Госстата, за первые 4 месяца 2021 года индекс потребительских цен на бензин А-92 составил 116,5%, бензин – А-95 – 115,2%, дизельное топливо – 117%. С мая по август этого года произошла стабилизация, поэтому индекс потребительских цен на бензин А-92 составил 105,7%, бензин – А-95 – 105,5%, дизельное топливо – 101,1%.

С целью защиты потребителей, предотвращения манипуляций ценами правительство в мае 2021 года ввело временные меры для стабилизации цен на бензин А-92, А-95 и дизтопливо, реализуемые через сеть автозаправочных станций. Соответственно, бензин марок А-92 и А-95 и дизтопливо были включены в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, в отношении которых осуществляется декларирование изменения розничных цен.

По материалам Укринформ
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