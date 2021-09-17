Новый электрокроссовер премиального суббренда Hyundai получит технологию распознавания лиц

Электрический кроссовер Genesis GV60 получил технологию распознавания лиц Face Connect. С ее помощью можно открыть и закрыть машину, а также настроить под себя сиденья и зеркала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Genesis.
Компания Genesis (премиальный суббренд Hyundai) начинает внедрение своей технологии Face Connect, которая, как следует из названия, включает систему распознавания лиц, позволящую открывать и закрывать двери без использования смарт-ключа.
Первой моделью с технологией Face Connect станет электричческий кроссовер Genesis GV60, производство которого начнется в ближайшее время.
Распознавание лиц осуществляется инфракрасной камерой ближнего диапазона, вмонтированной в центральную стойку кузова. Заявлено, что камера распознает зарегистрированного в системе пользователя в любое время суток и при любой погоде – днем и ночью, при сильной облачности, дожде и снеге.
В системе можно зарегистрировать два человека. Заявлено, что Face Connect использует технологию машинного обучения для повышения точности идентификации пользователей.
Технология Face Connect также будет использоваться для изменения ездовых настроек машины согласно предпочтениям водителя. После идентификации пользователя и синхронизации с его профилем автомобиль автоматически отрегулирует сиденье водителя и рулевое колесо в соответствии с ранее сохраненными данными. Проекционный дисплей, боковые зеркала и интерфейс информационно-развлекательной системы также будут изменены в соответствии с индивидуальными настройками водителя.
В дальнейшем Face Connect появится на других моделях Genesis, а через несколько лет наверняка будет и в более бюджетных автмобилях материнского бренда Hyundai.
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