Способы пополнения оборотных средств предприятия в Украине

Бизнес для своего развития, а также “поддержания на плаву” требует постоянного наличия оборотных средств (ОС).
Чем их больше, тем стабильнее будет работать предприятие. Однако не всегда в Украине и, в частности, в Киеве возможно иметь нужное количество оборотных фондов и фондов обращения для обеспечения стабильного функционирования организации.
В таких случаях приходится находить возможные способы пополнения недостающих активов. Их несколько, но в последнее время все чаще используются деньги под залог недвижимости под 1,5 % в месяц.
Источники ОС
Оборотные средства могут быть сформированы:
Чем больше компания, тем чаще она применяет именно второй метод формирования ОС. При этом применяется несколько вариантов заемных средств. Это может быть как рассрочка от поставщика по оплате товаров, так и, например, полученные в банке или частной организации деньги под залог недвижимости.
Способы пополнения
Существует несколько возможных способов увеличения оборотных средств:
Пополнение уставного капитала требует реального внесения активов. Оформление занимает много времени, поскольку требует проведения сборов акционеров и нотариального заверения изменений в уставе.
Реинвестиции от акционеров их дивидендных выплат потребуют значительных затрат времени для связи с каждым вкладчиком. При этом стоит учитывать, что для получения крупной суммы при маленьких дивидендах нужно привлечь тысячи акционеров. Более значительные же выплаты не все захотят реинвестировать.
Рассрочка оплаты товара от поставщика и получение авансовых взносов от клиентов не всегда применимы, поскольку не все контрагенты готовы выдать товар в кредит или оплатить его заранее. Причем период рассрочки и предоплаты обычно небольшой (от нескольких дней до пары месяцев).
Указанные способы помогут временно увеличить ОС. Если же нужен более стабильный источник получения крупной суммы на длительный период, получить который можно быстро, стоит рассмотреть кредит.
Кредитование как способ пополнения ОС
Выдается кредит на разных условиях в:
Сотрудничество с банком обычно занимает длительный период, потому как требуется проведение длительных бюрократических процедур, мониторинга, всевозможных проверок. При этом предоставляется до 50 % оценочной стоимости недвижимости.
Значительно быстрее получить частную ссуду. Так в Кредит 112 можно взять взаймы деньги под залог недвижимости под 1,5 % на срок до 10 лет, собрав минимум документов. Доступная сумма при этом составляет 80 % оценочной стоимости имущества, до 30 млн.грн.
Уникальность предложения от “Кредит 112” состоит в том, что ответ по заявке на ссуду потенциальный заемщик получает уже спустя 10 минут после обращения, а деньги – сразу после подписания договора у нотариуса, услуги которого оплачивает компания. Вернуть же долг без дополнительных штрафов и комиссий можно в любой момент.
Какой из способов больше подходит Вашему предприятию – решать Вам. Достичь быстрого результата для бизнеса можно вместе с кредитной компанией “Кредит 112”. Если у Вас остались вопросы по данной теме, обратитесь к сотрудникам компании “Кредит 112” по номерам: +380 44 451 66 50 или +380 99 112 5 112.
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