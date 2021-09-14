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В Европе закрылись два завода из-за дорогого газа

В Европе закрылись два завода из-за дорогого газа

Крупный мировой производитель удобрений, американская компания CF Industries Holdings Inc, была вынуждена закрыть два своих завода в Великобритании из-за высокой цены на газ. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению издания, CF Industries Holdings Inc. 15 сентября заявила, что прекращает работу на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на природный газ, при этом не сообщая, когда возобновится производство.

При этом 16 сентября европейские фьючерсы на газ и электроэнергию упали на фоне признаков того, что энергоемкие отрасли сокращают потребление.

«Этот шаг был предпринят в то время, когда Европа сталкивается с крайним дефицитом энергоносителей, а цены на газ и электроэнергию день за днем ​​бьют рекорды. Континенту не хватает времени для пополнения хранилищ до начала зимы, поскольку потоки от ведущих поставщиков из России и Норвегии остаются ограниченными. Также идет борьба за поставки сжиженного природного газа, поскольку газ скупают и страны Азии для удовлетворения собственного спроса», — сообщает издание.

Согласно сообщению, энергетический кризис может иметь серьезные экономические последствия. По данным Goldman Sachs Group Inc., рост цен подвергает риску перебоев в подаче электроэнергии этой зимой. Отключения, вероятно, приведут к еще большему повышению цен на энергоносители, усугубляя опасения по поводу инфляции и увеличивая расходы, которые предприятия уже несут на сырье.

По материалам Дело
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