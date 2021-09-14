Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)

Электрический самолет Spirit of Innovation от компании Rolls-Royce совершил свой первый полет в небе.

Об этом сообщает New Atlas.

Полет продолжался 15 минут в среду в графстве Уилтшир на юге Англии. Отмечается, что первый полет планировался еще более года назад, однако был выполнен только сейчас.

Сейчас в планах компании совершить полет, во время которого электрическое воздушное судно Spirit of Innovation сможет набрать скорость более 480 км в час.



Фото: New Atlas

«Первый полет Spirit of Innovation — это большое достижение для команды компании Rolls-Royce. Мы сосредоточены на достижении технологических прорывов, необходимых обществу для декарбонизации транспорта в воздухе, на земле и в море», — заявил гендиректор компании Уоррен Ист.