Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)

Электрический самолет Spirit of Innovation от компании Rolls-Royce совершил свой первый полет в небе.
Об этом сообщает New Atlas.
Полет продолжался 15 минут в среду в графстве Уилтшир на юге Англии. Отмечается, что первый полет планировался еще более года назад, однако был выполнен только сейчас.
Сейчас в планах компании совершить полет, во время которого электрическое воздушное судно Spirit of Innovation сможет набрать скорость более 480 км в час.
Фото: New Atlas
«Первый полет Spirit of Innovation — это большое достижение для команды компании Rolls-Royce. Мы сосредоточены на достижении технологических прорывов, необходимых обществу для декарбонизации транспорта в воздухе, на земле и в море», — заявил гендиректор компании Уоррен Ист.
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