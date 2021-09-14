0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 20 0

Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)

Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)

Электрический самолет Spirit of Innovation от компании Rolls-Royce совершил свой первый полет в небе.

Об этом сообщает New Atlas.

Полет продолжался 15 минут в среду в графстве Уилтшир на юге Англии. Отмечается, что первый полет планировался еще более года назад, однако был выполнен только сейчас.

Сейчас в планах компании совершить полет, во время которого электрическое воздушное судно Spirit of Innovation сможет набрать скорость более 480 км в час.


Фото: New Atlas

«Первый полет Spirit of Innovation — это большое достижение для команды компании Rolls-Royce. Мы сосредоточены на достижении технологических прорывов, необходимых обществу для декарбонизации транспорта в воздухе, на земле и в море», — заявил гендиректор компании Уоррен Ист.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.