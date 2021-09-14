Чего ждать от процентов по вкладам в Украине: мнение экспертов

Украинские банки откажутся повышать проценты по депозитам. Вклады не станут более выгодными, несмотря на то, что Нацбанк Украины поднял учетную ставку до 8,5%, максимума за полтора года. Основных причин две – банкам не нужны деньги от населения, а у самих граждан в то же время почти нет денег на кредиты. В результате ставки по срочным депозитам будут колебаться в очень узких пределах — 0,3−0,5%.
Об этом рассказал советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.
По его мнению, пока в Украине не оживет кредитование, банки не начнут испытывать потребность в дополнительных средствах от населения и бизнеса: «Банки сверхликвидны. Поэтому объемы финансирования, которые они вкладывают в бизнесы и кредиты физических лиц по всем направлениям пока недозагружают потребности, которые есть».
С этим утверждением согласна и исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова. Впрочем, она все же не исключает небольшого роста процентов по вкладам.
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«Денежный рынок все же реагирует, хотя и с опозданием, на смену ключевой ставки. Так что в перспективе нескольких месяцев, несмотря на отсутствие дефицита ресурсов у банков, можно ожидать плавного роста ставок по вкладам», — считает Коробкова.
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Она напомнила, что сентябрьское повышение учетной ставки НБУ до 8,5% годовых стало уже четвертым «шагом вверх» в этом году. Поэтому его влияние на ставки по вкладам эксперт советует рассматривать в общем контексте действий регулятора.
А еще одна причина, по которой процентные ставки могут не вырасти, — это подорожание коммунальных услуг и повышение цен в целом, отмечает Невмержицкий. Из-за этого в кошельках у людей останется меньше денег, а это опять же приводит к уменьшению сумм кредитов. Значит, у банков не будет необходимости приобщать дополнительные средства через депозиты.
По словам Невмержицкого, то, сколько времени ставки по депозитам будут сохраняться на одном уровне, зависит от роста ВВП Украины, инфляции, а также заболеваемости коронавирусом и темпов вакцинации.
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