В Минцифры рассказали, когда можно будет распечатать COVID-сертификат

На портале Дія можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Услуга будет доступна в конце сентября.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, как сгенерировать COVID-сертификат на портале Дія.
«Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении Дія и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале Дія. Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом», — рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире «Утро с Украиной».
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Благодаря запуску услуги на портале Дія получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты и заграничного биометрического паспорта или которые не имеют Дія.Подписи или не пользуются приложением Дія.
Как сгенерировать COVID-сертификат на портале Дія:
По словам Федорова, в конце сентября на портале Дія можно будет сгенерировать лишь сертификат вакцинации о получении двух доз. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста.
Кроме этого, Минцифра работает над разработкой и сертификата вакцинации о частичной вакцинации. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении Дія.
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