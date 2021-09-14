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АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 14 миллионов - в банке «категорически не согласны»

АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 14 миллионов - в банке «категорически не согласны»

Антимонопольный комитет решил наложить штраф на Ощадбанк в размере 13,8 млн грн за осуществление концентрации без разрешения — в банке выразили «категорическое несогласие» с решением комитета и «будут принимать законные меры» для отмены этого решения.

О решении наложить штраф АМКУ сообщил на своем сайте.

В комитете заявили, что нарушение Ощадбанка заключалась в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений «Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания» для ООО «Логистик центр „Скандинавия“», без получения обязательного разрешения АМКУ.

«При определении размера штрафа Комитет учел, что банк факт совершения им нарушения не признал и препятствовал расследованию. А именно: банк не сотрудничал с органами Комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела, игнорировал необходимость предоставления ответа по требованию АМКУ, которое направлялось в рамках расследования», — отмечают в комитете.

Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года, добавили в комитете.

В АМКУ отметили, что Ощадбанк мог избежать столь значительных санкций, вовремя получив разрешение комитета на концентрацию.

Там также напомнили, что в 2020 году Временная административная коллегия АМКУ уже штрафовала банк на 1 057 865 грн за непредставление информации по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок.

В то же время в Ощадбанке выразили «категорическое несогласие с решением» АМКУ наложить на банк штраф в размере 14 миллионов гривен.

«Приобретение Ощадбанком в собственность складской недвижимости было вынужденной мерой, вызванной риском потери ипотеки, которая не была продана в исполнительном производстве. Производство было возбуждено против недобросовестного должника, который не выполнял своих обязательств по кредитному соглашению», — говорится в позиции банка.

В Ощадбанке отмечают, что предоставили подробные объяснения относительно этого Антимонопольному комитету.

«Также Ощадбанк сообщил АМКУ о том, что должник оказывал значительные препятствия в реализации его прав, а также продолжает в судебном порядке выдвигать к банку безосновательные требования. Это длится почти 5 лет. Этот заемщик, несмотря на долги перед Ощадбанком, пытался взыскать с финансового института значительную сумму средств и фактически занимается рейдерством», — добавляют в банке.

В банке также заявили, что штраф «составляет фантастическую сумму, если ее сравнить с суммой кредита, предоставленного должнику (более 13%)».

Ощадбанк добавляет, что до начала расследование против банка АМКУ с начала действия закона об экономической конкуренции (около 17 лет) не имел практики преследовать банки за обращение взыскания на залог.

По материалам Економічна Правда
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