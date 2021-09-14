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Apple прекратила продажи iPhone 12 и iPhone XR: какие смартфоны упали в цене

Apple прекратила продажи iPhone 12 и iPhone XR: какие смартфоны упали в цене

Компания Apple откажется от производства прошлогодних смартфонов iPhone 12 Pro, 12 Pro Max и iPhone XR. Корпорация пошла на такой шаг после анонса новых iPhone 13, показав их публике 14 сентября.

Компания вполне закономерно отказалась о прошлогодних устройств — цены на них хоть и снизились, но топовые модели iPhone 12 все еще могут составить конкуренцию новым смартфонам. Это негативно скажется на продаже новинок.

Мало кому захочется покупать прошлогодний iPhone за тысячу долларов, раз уж появился новый.

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Компания также отказывается от любимца пользователей — бюджетного iPhone XR. Смартфон показали публике в 2018 году и позиционировался как бюджетная версия флагманского iPhone XS.

Появление iPhone XR совпало с исчезновением последних iPhone с разъемами для наушников.

Однако компания не спешит отказываться от всех устаревших устройств — стоимость iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 Mini и iPhone SE снизилась на $100.

Теперь iPhone 12 и iPhone 12 Mini продаются по цене от $699 и $599 соответственно, а бюджетный iPhone SE за $399.

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Напомним, что Apple представила новые iPhone 13. Среди главных изменений – улучшенная работа камер, увеличенное время автономной работы и уменьшенный размер выреза в верхней части экрана.

Цены на смартфоны стартуют от $699. Топовый iPhone 13 Pro Max появится в продаже с ценником в $1099. Ознакомиться со всеми гаджетами с презентации Apple можно по ссылке

По материалам ITsider.
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